La gripe va en aumento en Catalunya y se adelanta dos semanas respecto al año pasado

La gripe va en aumento en Catalunya y el crecimiento del virus se ha avanzado al menos dos semanas en comparación con la anterior temporada, según datos del Departament de Salut.

El Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC) señala que, en la semana del 17 al 23 de noviembre, la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 609 afectados por 100.000 habitantes, lo que equivale a 49.424 casos.

El rinovirus -el del resfriado común- es el más predominante (42% de las muestras), seguido de la gripe (13,4%) y del VRS y parainfluenzae (6,1%). La gripe, que suele generar una mayor tensión en el sistema sanitario que el rinovirus, está en pleno ascenso, aunque todavía a un nivel bajo: la incidencia estimada es de 81 casos por 100.000 habitantes, lo que se traduce en 5.988 nuevos diagnósticos en la última semana.

Circula con igual proporción (50%) de la hasta ahora gripe mayoritaria, la A(H1N1pdm09), y la que ha ido ganando terreno, la A(H3N2) variante K. A esta variante K se le atribuye en gran parte el aumento de los contagios en Europa, donde también se ha avanzado la temporada de gripe.

Evolución

A la espera de ver cómo evoluciona la curva de la epidemia de la gripe, el SIVIC ha señalado que, en la temporada actual, tanto a nivel de positividad de los test en la población pediátrica como en las incidencias estimadas en adultos apuntan a una tendencia en ascenso más marcada.

En cuanto a la vacunación, la cobertura en gripe es del 62% en las personas mayores de 80 años y del 47% en las de entre 70 y 79 años, mientras que en los niños de 6 meses a 4 años es actualmente del 34%. En cóvido, la tasa de cobertura se sitúa actualmente en el 52% en los mayores de 80 años y en el 36% en las personas de entre 70 y 79 años.