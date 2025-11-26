Informe de Salut
La gripe va en aumento en Catalunya y se adelanta dos semanas respecto al año pasado
La farmacéutica Hipra desarrolla una innovadora vacuna intranasal frente a la gripe
La gripe va en aumento en Catalunya y el crecimiento del virus se ha avanzado al menos dos semanas en comparación con la anterior temporada, según datos del Departament de Salut.
El Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC) señala que, en la semana del 17 al 23 de noviembre, la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 609 afectados por 100.000 habitantes, lo que equivale a 49.424 casos.
El rinovirus -el del resfriado común- es el más predominante (42% de las muestras), seguido de la gripe (13,4%) y del VRS y parainfluenzae (6,1%). La gripe, que suele generar una mayor tensión en el sistema sanitario que el rinovirus, está en pleno ascenso, aunque todavía a un nivel bajo: la incidencia estimada es de 81 casos por 100.000 habitantes, lo que se traduce en 5.988 nuevos diagnósticos en la última semana.
Circula con igual proporción (50%) de la hasta ahora gripe mayoritaria, la A(H1N1pdm09), y la que ha ido ganando terreno, la A(H3N2) variante K. A esta variante K se le atribuye en gran parte el aumento de los contagios en Europa, donde también se ha avanzado la temporada de gripe.
Evolución
A la espera de ver cómo evoluciona la curva de la epidemia de la gripe, el SIVIC ha señalado que, en la temporada actual, tanto a nivel de positividad de los test en la población pediátrica como en las incidencias estimadas en adultos apuntan a una tendencia en ascenso más marcada.
En cuanto a la vacunación, la cobertura en gripe es del 62% en las personas mayores de 80 años y del 47% en las de entre 70 y 79 años, mientras que en los niños de 6 meses a 4 años es actualmente del 34%. En cóvido, la tasa de cobertura se sitúa actualmente en el 52% en los mayores de 80 años y en el 36% en las personas de entre 70 y 79 años.
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana