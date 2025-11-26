Las estaciones de esquí catalanas abren la temporada con optimismo

Las estaciones de esquí catalanas, tanto las de Girona como las de Lleida, afrontan la temporada con optimismo gracias a la meteorología, que ha dejado nevadas abundantes y bajas temperaturas. A diferencia de otros años, en que no pudieron ni abrir para el tradicional puente de la Purísima, este año sí lo harán. Algunas, como la Masella, La Molina o Baqueira Beret, se han adelantado y abren ya pistas.

La primera estación no solo catalana sino del Estado en abrir pistas ha sido Masella. Lo ha hecho este miércoles y con buenas perspectivas. En estas primeras horas se ha puesto en marcha el sector de Coma Oriola y la zona de Masovera, ya que el fuerte viento que sopla en las cotas altas y medias impide, por el momento, abrir más pistas. Se prevé, sin embargo, que a partir de este jueves y durante el fin de semana estén disponibles más remontadores y el objetivo es estar a pleno rendimiento para el largo fin de semana de la Purísima. Las nevadas de esta madrugada y de los últimos días han animado a los aficionados al esquí a calzarse los esquís para hacer las primeras bajadas de la temporada.

La directora comercial y de marketing de Masella, Maite Martí, ha afirmado que, "en cuanto hay algo de nieve", optan por dar el pistoletazo de salida a la temporada. También ha detallado que esperan que el viento pierda fuerza para poder abrir hasta la zona del plano de la estación.

Martí ha dicho que están muy contentos de poder comenzar a finales de noviembre, después de dos años en los que no pudieron abrir para el Puente de la Purísima. En este sentido, ha explicado que, además de las últimas nevadas y el frío, la nieve artificial ha sido clave. De hecho, ha señalado que se ha invertido cerca de un millón de euros en las instalaciones, sobre todo para poner en marcha una nueva sala de máquinas que permite fabricar nieve con un 30% menos de energía, además de cambiar varios cañones por otros más eficientes.

Una de las primeras esquiadoras ha sido Natàlia de Rivera, profesora de la escuela de esquí de Masella, que ha dicho que, de momento, harán bajadas por el sector de Coma Oriola, a la espera de que abra el plano de Masella. Así, ha destacado que la temporada comienza con más frío y nieve que la anterior.

14 pistas y 5 remontadores en La Molina

La estación de esquí de La Molina (Cerdanya), gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), adelanta la apertura de la temporada a este sábado. Las nevadas de los últimos días, las bajas temperaturas y la producción de nieve han permitido obtener espesores de entre 20 y 40 centímetros, lo que ha hecho posible abrir 14 pistas en las zonas de Pista Llarga, Trampolí y Cap de Comella. Además, estarán operativos 5 remontadores: el telecabina de Pista Llarga, Trampolí y Cap de Comella, y las cintas Johan Cruyff y el parque infantil de Pista Llarga.

En cuanto al resto de los complejos de FGC—Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll—mantienen la previsión de apertura para el 4 de diciembre, justo antes del largo fin de semana de la Purísima.

Después de este fin de semana de apertura, la estación permanecerá cerrada para prepararse y reabrir el jueves 4 de diciembre, continuando con su actividad de manera ininterrumpida hasta el final de la temporada. Además, por primera vez, los forfaits de temporada de todas las estaciones de montaña de Ferrocarrils podrán utilizarse este fin de semana en La Molina.

Inversión en sostenibilidad

Las 11 estaciones de esquí del Pirineo de Lleida también preparán un inicio diferente al del año pasado, cuando la climatología no permitió abrir ni siquiera para el puente de la Purísima. Baqueira Beret será la primera en dar el pistoletazo de salida este próximo sábado.

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha dicho que el sector prevé llegar a los 1,4 millones de forfaits vendidos, una cifra similar a la de temporadas anteriores. Los representantes de las estaciones apuestan por recuperar iniciativas como la semana blanca para ampliar el mercado.

Durante la presentación de la temporada de nieve de las estaciones del Pirineo de Lleida, Talarn ha subrayado que una de las mayores "preocupaciones" que expresan los responsables de las estaciones tiene que ver con la sostenibilidad de los complejos. En este sentido, ha resaltado la inversión global que han realizado las 11 estaciones, valorada en 14,4 millones de euros, una cifra que, si se contabiliza junto con la inversión de los últimos 10 años, cuando los efectos del cambio climático han sido más evidentes, alcanza los 151 millones de euros.

El vicepresidente del Patronato de Turismo, Juan Antonio Serrano, ha querido destacar que en el Pirineo de Lleida existen más de 500 kilómetros esquiables, lo que convierte a esta zona en la más grande para la práctica del esquí en todo el Estado y también en los Pirineos. Serrano también ha resaltado que el esquí genera 2.200 puestos de trabajo directos y alrededor de 8.000 indirectos. Tras las nevadas, Serrano ha reconocido que el inicio de la campaña "destila optimismo", ya que falta una semana para el puente de la Purísima y prácticamente todas las estaciones están con nieve y se espera que puedan abrir.