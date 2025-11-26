Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

Consumo prohibirá los alimentos ultraprocesados en los menús infantiles en los hospitales

Se eliminarán alimentos trasformados con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal de la comida que se ofrece a los niños y adolescentes enfermos y en las cafeterías

El envejecimiento de la población cambia los menús de los hospitales: solo un 20% son dietas sin restricciones

Un niño toma un menú durante la comida en una imagen de archivo.

Un niño toma un menú durante la comida en una imagen de archivo. / RAMÓN DE LA ROCHA / EFE

Patricia Martín

Madrid
El real decreto que prepara el Ministerio de Consumo para regular la comida que se sirve en los hospitales y las residencias de mayores prohibirá el uso de ultraprocesados en los menús que se ofrecen a los niños y adolescentes tanto en las habitaciones, si están ingresados, como en la cafetería y los comedores abiertos al público de estos centros. El anuncio llega poco después de que un estudio publicado en la revista 'The Lancet' revelara que el consumo de alimentos ultraprocesados se ha triplicado en España, al pasar del 11% al 32% en 20 años.

Asimismo, la investigación, que se basa en un centenar de estudios internacionales, alerta de que la ingesta habitual de ultraprocesados está relacionada con un mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura, por lo que constituye una amenaza creciente para la salud pública.

Atendiendo a estas evidencias, Consumo prevé retirar de los menús infantiles de los hospitales los ultraprocesados de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en el acto 'Plan de aceleración para detener la obesidad', organizado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha argumentado que esta medida responde a un clamor social y de la comunidad científica, dado que "el consumo creciente de ultraprocesados representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental".

Noticias relacionadas y más

El real decreto que regulará la comida en hospitales y residencias de mayores está destinado, en su conjunto, a establecer unos criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que oriente la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en estos centros, tanto a los enfermos como en las cafeterías y comedores. La normativa seguirá la estela del real decreto sobre comedores escolares, que aprobó el Gobierno en abril de 2025 y ha entrado en vigor este curso, con el fin de garantizar que las comidas que se sirven en colegios e institutos cumplan con las recomendaciones sanitarias.

