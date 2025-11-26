Clases de catalán gratuitas en los trenes de alta velocidad entre París y Barcelona

La SNCF (los ferrocarriles franceses) ofrece clases de catalán gratuitas durante los viajes en trenes de alta velocidad entre París y Barcelona. Profesores del Institut Ramon Llull enseñan palabras, expresiones y nociones de cultura catalana a los pasajeros. El responsable de comunicación del TGV INOUI de SNCF, Sébastien Gaussot, ha indicado que la iniciativa surge a raíz de un estudio que concluía que "un 30% de los franceses nunca había oído hablar catalán".

"Nos sentimos embajadores de la destinación y nos parece normal presentar el idioma y la región a nuestros viajeros". Desde este verano han comenzado una prueba y ofrecerán una veintena de clases hasta finales de año. Se realizan en el vagón bar y duran unos quince minutos. La intención de la compañía es ampliar el servicio a partir de 2026 "todos lo días en todos los trenes".

"Nos sentimos embajadores de la destinación y nos parece normal presentar el idioma y la región a nuestros viajeros" Sébastien Gaussot, SNCF

La empresa de transportes SNCF Voyageurs realizó un estudio que concluía que un 30% de los franceses nunca había oído hablar catalán. Además, tres de cada diez no sabían que en Barcelona el catalán y el castellano son cooficiales. "El estudio revela cierto desconocimiento por parte de la población francesa sobre la realidad e identidad local de Catalunya", señalan desde la compañía.

Como respuesta a esta realidad y con el objetivo de acercar la realidad catalana a los viajeros franceses e internacionales, la SNCF ha comenzado a ofrecer clases de catalán durante los viajes con alta velocidad (TGV) entre París y Barcelona, con la colaboración del Institut Ramon Llull.

Quince minutos de nociones básicas

Uno de los profesores del Institut Ramon Llull que imparte las clases es Jordi de la Vega. El docente ha indicado que la mayoría de personas que quieren aprender son pasajeros que "son conscientes de que en Barcelona se hablan dos lenguas y quieren saber más sobre el catalán".

Las lecciones, que se imparten en el vagón bar, suelen durar unos quince minutos. "Dependiendo de cada persona y sus necesidades, les enseñamos nociones básicas de catalán, pero también de cultura, gastronomía, monumentos... para que cuando lleguen a Barcelona tengan un poco de bagaje", ha añadido.

"Me gustaría aprender catalán para poder hablar con la gente y para conocer la cultura catalana" Halyma

Las clases se anuncian por megafonía y también se han repartido carteles y materiales didácticos por el tren. "Les damos una hoja con palabras básicas de catalán para que puedan llevarla y practicar", ha indicado de la Vega.

Una de sus alumnas durante el viaje entre París y Barcelona ha sido Halyma, que vive en las afueras de la capital francesa. Ahora no está trabajando y aprovecha para viajar a Barcelona y Catalunya. "Me gustaría aprender catalán para poder hablar con la gente y para conocer la cultura catalana", ha apuntado.

Ella habla francés y castellano, pero admite que el catalán le cuesta un poco. "Entiendo palabras básicas. De momento he aprendido a decir adiós, buenas tardes, buenos días o por favor".

También ha recibido una de las clases una pareja que está de luna de miel. Omaima y Mohammed han señalado que han decidido aprovechar el viaje con las lecciones del docente porque creen que "es una buena lengua". "Estudié castellano en la escuela y ahora, gracias a Jordi [el profesor], estoy más interesada en aprender también catalán", ha remarcado.