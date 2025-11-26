Activada la alerta por viento con rachas de hasta 90 km/h en varios puntos de Catalunya este miércoles

Protecció Civil ha activado la alerta del plan Vencat por la previsión de fuertes rachas de viento que pueden registrarse este miércoles en varios puntos del territorio.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la previsión este miércoles es que las rachas puedan superar los 90 kilómetros por hora en el Pirineo y el Alt y Baix Empordà.

Más allá de eso, el Servei Meteorològic de Catalunya emitió este pasado lunes otro aviso por situación meteorológica de peligro por estado del mar desde el miércoles a la una de la mañana hasta el jueves a la misma hora. La alerta, circunscrita a la Costa Brava, prevé olas de hasta 2,5 mietros.