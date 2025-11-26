Plan Vencat
Activada la alerta por viento con rachas de hasta 90 km/h en varios puntos de Catalunya este miércoles
Protecció Civil ha activado el plan Vencat hasta este miércoles
Protecció Civil ha activado la alerta del plan Vencat por la previsión de fuertes rachas de viento que pueden registrarse este miércoles en varios puntos del territorio.
Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la previsión este miércoles es que las rachas puedan superar los 90 kilómetros por hora en el Pirineo y el Alt y Baix Empordà.
Más allá de eso, el Servei Meteorològic de Catalunya emitió este pasado lunes otro aviso por situación meteorológica de peligro por estado del mar desde el miércoles a la una de la mañana hasta el jueves a la misma hora. La alerta, circunscrita a la Costa Brava, prevé olas de hasta 2,5 mietros.
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana