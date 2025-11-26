Dos de cada tres catalanas aseguran haber sufrido violencia sexual a lo largo de su vida

La Encuesta de Violencies Sexuales en Catalunya 2024, la primera que elabora el departament d'Interior i Seguretat Pública desde 2019, ha vuelto a poner de manifiesto que la violencia sexual sigue siendo un problema extendido en la sociedad catalana. Dos de cada tres de las 8.621 mujeres mayores de 16 años encuestadas (el 67,3%) declara haber sufrido algún episodio de esta índole desde los 15 años y el 15,5% asegura haberlo sufrido durante el 2024.

Además, las violencias digitales, que Interior ha analizado por primera vez en este estudio, han irrumpido con fuerza en los datos. El 24,8% de las encuestadas asegura haber sufrido alguno de estos episodios, entre los cuales destacan los comentarios ofensivos en línea y el envío de imágenes sexualmente explícitas.

La consellera Núria Parlon, que este martes ha presentado los principales resultados de la encuesta en rueda de prensa, ha destacado que las violencias digitales "tienen un impacto psicológico muy profundo" en las víctimas. De hecho, el 80,7% de las encuestadas que declaran haber sido amenazadas con la difusión de imágenes o videos íntimos afirman haber sufrido episodios de ansiedad, depresión, pérdida de la autoestima o problemas de sueño. Es el segundo hecho, solo por detrás de las violaciones con violencia e intimidación, que mayor impacto psicológico supone para las encuestadas.

Persistente e invisibilizado

Los datos que arroja la encuesta también apuntan a que las violencias sexuales, lejos de ser un problema puntual o de casos aislados, se repiten en el tiempo con patrones de continuidad. Así, el 80,4% de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia durante el 2024 aseguran haber sufrido más de un episodio solo durante ese año; y el 9,8% aseguran haber sufrido violencia sexual de manera continuada.

A esta persistencia en el tiempo de la problemática se añade que muchas mujeres todavía no disciernen con claridad si un episodio sufrido es o no violencia sexual. Lo demuestra el hecho de que solo el 11,1% de las encuestadas haya recordado espontáneamente haber sufrido este tipo de violencia. En cambio, una vez la encuesta detallaba qué tipo de hechos se consideran violencia sexual, el 67,3% de las mujeres acabó declarando haber sido víctima. "Todavía nos cuesta ponerle nombre a estas violencias", ha lamentado la jefa del gabinete de Seguretat i Polítiques Transversals, Alba Alfageme.

Un 6% de denuncias

La Encuesta de Violencias Sexuales en Catalunya 2024 ha revelado también que solo el 6% de los delitos acaban siendo denunciados. "El miedo a que los hechos no sean considerados delitos y [el miedo de las víctimas] a no ser creídas frenan la denuncia", ha asegurado Alfageme. Así, el 15,6% de las víctimas encuestadas asegura no haber denunciado por miedo a las represalias y, por otro lado, el 12% señalaron tener dificultades para aportar pruebas.

A estas preocupaciones se le añade el hecho de que el vínculo con los agresores condiciona la percepción del carácter delictivo de los hechos. Mientras que el 55,5% de las agresiones cometidas por desconocidos se consideran delito, la cifra cae hasta el 37,2% cuando el autor es conocido y hasta el 11,7% cuando el agresor es la pareja actual.

[Habrá ampliación]