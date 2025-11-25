València clama contra la violencia machista: "¡Somos el grito de las que ya no están!"

Una marea violeta conformada por unas 2.000 personas ha vuelto a recorrer el centro de València para reivindicar la lucha frente a la violencia contra las mujeres, en una protesta convocada por el Moviment Feminista bajo el lema “Basta de violencia contra las mujeres. Hartas de impunidad con los agresores”. Cuestiones como la cultura de la violación o el negacionismo han atravesado la manifestación del 25N, donde se han gritado proclamas como “¡Si tocan a una, nos tocan a todas!”, “¡Ni una menos!”, “¡Somos el grito de las que ya no están!” o “¡Visca, visca, visca, la lluita feminista!”. La asistencia ha sido heterogénea, intergeneracional y autoconvencida de no dar un paso atrás ante el auge de las políticas reaccionarias.

En los últimos 12 meses el maltrato se ha cobrado la vida de 71 mujeres y cinco menores en toda España. Desde 2003, año desde que se tienen registros, en la Comunitat Valenciana se han contado 165 casos de feminicidio. Un goteo incesante y doloroso que se prolonga, denuncian las convocantes, en un contexto donde los recortes en políticas públicas de igualdad supone un peligro para la vida y la seguridad de las mujeres.

La protesta se ha iniciado a las 19 horas en la calle Navarro Reverter y ha discurrido por las céntricas vías de Colón, Xátiva y Marqués de Sotelo para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento. Las manifestantes han vestido de negro y lila por el dolor y la lucha feminista que resiste desde hace siglos frente a la agresión contra los Derechos Humanos más extendida del planeta.

Al llegar al kilómetro cero de València, varias mujeres supervivientes de la violencia machista han leído un manifiesto –también han llevado la pancarta de cabecera– que arrancaba con una declaración de intenciones: "A pesar de los avances y el esfuerzo del movimiento feminista, las agresiones no disminuyen y el negacionismo crece. Pero nosotras tampoco aflojaremos: no pararemos hasta erradicar todas las formas de violencia machista".

Junto a las víctimas mortales, la plataforma convocante ha ofrecido otros datos estatales igualmente estremecedores: solo en 2024 se han registrado 199.093 denuncias por violencia de género, más de 545 cada día. Se denunciaron 14 violaciones diarias, una cada hora y 40 minutos. Y 43 agresiones sexuales al día. Esto mientras crecen los cibercrímenes, las condenas por delitos contra la libertad sexual y la violencia entre menores, evidenciando que el machismo cala con fuerza en las nuevas generaciones.

Antes de la protesta, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado que la lucha feminista necesita de un consenso social y de todas las instituciones. "Hoy es un día importante, a las puertas de la investidura del nuevo president de la Generalitat, para decirle al PP que los negacionismos, en esta comunidad, podemos decir que matan. Pactar con los negacionistas una investidura supone una serie de retrocesos que son terribles. En el caso de los negacionistas de la violencia de género, esas consecuencias son terribles para las mujeres. ", ha insistido la socialista.

Así, tras exigir al PP que entre "en la senda democrática", de "las mujeres", Bernabé ha querido reivindicar este año la lucha contra la violencia vicaria. "El proyecto de ley que el Gobierno de España lleva a las Cortes Generales es contra una violencia que mata a los niños para dañar a las madres. Esa ley es un logro del movimiento feminista", ha continuado la delegada del Gobierno.

Piden elecciones anticipadas

En ese sentido, ante "las omisiones y negligencias políticas que han costado vidas", han exigido responsabilidades a quienes presidían el ejecutivo el 29 de octubre –han señalado al ya expresident con un "Mazón a la pressò!" y a su gobierno con un "Consell dimissió!"–, así como una convocatoria electoral. "Nuestra dignidad como pueblo nos obliga a reclamar que se depuren responsabilidades y que se convoquen elecciones. Quién niega la violencia machista, quien mengua derechos y quien ignora la emergencia climática no puede gobernar ni reconstruir la vida de las personas ni del territorio".

Finalmente, en un listado esquemático de nueve exigencias, las mujeres manifestantes han exigido políticas públicas de igualdad reales y efectivas,más y mejores recursos públicos para las víctimas, recursos habitacionales dignos para las mujeres más vulnerables, juzgados especializados en cada partido judicial, la aprobación inmediata de la ley de abolición del sistema prostitucional, aborto seguro y gratuito en la sanidad pública, una educación pública, laica e igualitaria, el cumplimiento estricto de la legislación que prohíbe los vientres de alquiler y la derogación de la Ley de Extranjería .

Protesta antirracista

Paralelamente, la Assemblea Feminista València ha convocado una protesta alternativa en la plaza de la Mare de Déu de València con el lema “Per un 25N anticolonial i antiracista!”. Este año la Assemblea ha reivindicado la memoria de las mujeres y disidencias reprimidas por el Patronato de Protección a la Mujer. "A lo largo de la dictadura y ya entrada la democracia, y con la complicidad de muchas comunidades religiosas y la burguesía beata, esta institución encerró a miles de mujeres y menores "desviadas", por “no querer trabajar”, por "indecentes", por adúlteras", por "falta de pudor"... Una denuncia de un familiar, un vecino o una guardiana de la moral bastaba para que encerraran a una mujer en un convento del Patronato, muchas veces con condena indefinida. Reformuladas, son las mismas ideas que el fascismo trata de revivir hoy", dice su manifiesto en el 50 aniversario de la muerte del dictador.