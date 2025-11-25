El rey Felipe VI destaca el papel de la universidad como "contrapunto de la resignación y la parálisis"

El rey Felipe VI ha encabezado el acto de apertura de curso académico de las universidades públicas, que este año se ha celebrado en el Paraninfo de la UV en el edificio histórico de la Nau. Al acto han asistido diversas autoridades como la rectora Mavi Mestre y la ministra de Ciencia y Universidades de Diana Morant. El evento, que sirve como colofón al 525 aniversario de la Universitat, tenía que haberse celebrado el pasado 30 de septiembre, pero se suspendió por la alerta roja por lluvias.

Felipe VI, en valencià

El rey Felipe VI ha sido el encargado de dar por iniciado y por terminado el acto, y ha remarcado en su discurso, que comenzó íntegramente en valenciano durante casi un minuto, la importancia "crucial" de las universidades para el progreso. Así, ha destacado el papel de la universidad como "contrapunto de la resignación y la parálisis" al no dejar que la sociedad "se acomode en el dogma", imprimir "un dinamismo hecho de preguntas" y alertar "contra cualquier amago de radicalidad, de fanatismo, de intolerancia". "Una universidad activa es sinónimo de una sociedad saludable", ha afirmado el Rey.

Sobre las TIC y las redes sociales ha advertido de que, si no pasan por "el tamiz del pensamiento crítico" pueden convertirse en "enemigos de la realidad" y la universidad, ha dicho, "tiene un papel clave a la hora de cultivar esa capacidad de discernimiento" porque en ella se asienta "la conversación pública, razonable y razonada", que es la base de la democracia y del progreso.

Se ha referido también a la compleja situación que atraviesa el orden mundial, "basado en normas que nos hemos dado a partir de 1945, una crisis coincidente con signos de desafección en muchos regímenes democráticos hacia valores fundamentales de la convivencia". "Es esta una deriva peligrosa", ha advertido el Rey, quien ha recordado: "Tenemos en la historia del siglo XX algunos ejemplos imborrables de adónde puede llevarnos", y ha destacado el papel "importantísimo" de la universidad como "contrapunto de la resignación y la parálisis".

En el ámbito de la economía y la sociedad, ha señalado que de las universidades parten soluciones que impulsan el crecimiento de los avances sociales y mejoran la vida de las personas, con respuestas a retos como la transición digital, la emergencia climática o la provisión futura de los servicios públicos de calidad.

Ha destacado también "la inserción de la UV en la ciudad de València, que han crecido juntas en una simbiosis casi perfecta". El centro, de hecho, cuenta con muchos edificios históricos abiertos a la ciudadanía que están en el centro de la capital del Turia.

En su discurso también ha dedicado unos minutos a hablar del programa Erasmus como "una escuela de europeidad" y ha recordado los 40 años de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.

"Ni una mujer menos, ni un retroceso más"

La gran incógnita del evento hasta última hora de la tarde fue la de Carlos Mazón, que estaba convocado como presidente en funciones de la Generalitat pero que finalmente no ha asistido, dejando su lugar de representación institucional a varios consellers como el de Educación, Justicia, Emergencias o Hacienda, que sí asistieron, entre otras muchas autoridades.

Los discursos estuvieron marcados, no solo por la presencia femenina en toda la mesa que rige el Paranimfo y de las autoridades, sino por la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y la universidad, ya que este acto coincide con el 25 N, día para la eliminación de la violencia machista. "Ni una mujer menos, ni un retroceso más", remarcó la ministra de Ciencia Diana Morant que tuvo unas palabras para "la mujeres que viven con miedo y mueren por violencia machista".

La secretaria general de la UV, María Elena Olmos, también empleó parte de su discurso para destacar a las pioneras como Ascensión Chirivella, primera mujer abogada de España que estudió en València o a Concepción Arenal, la primera mujer que estudió en la universidad disfrazada de hombre.

Ascensión Chirivella, primera mujer abogada de España. / Levante-EMV

Mavi Mestre -primera mujer en el cargo en más de medio siglo de historia- dedicó también parte de su intervención al tema. "Señoras y señores, en los tiempos excepcionales que vivimos, creo que las mujeres aportamos al liderazgo una forma de entender la gobernanza diferente de la que se impone en la actual polarización política que está configurando una nueva geoestrategia mundial", explicó. La rectora se emocionó visiblemente en una parte de su discurso en el que agradeció el apoyo de su familia, especialmente al recordar a sus nietos, en un discurso que sabe a despedida ya que este año es su último en el cargo.

El acto se abrió con un discurso de la secretaria general de la UV, la profesora Maria Elena Olmos, continuó con la intervención de Mavi Mestre a la que siguieron la de Eva Alcón, Diana Morant, y finalmente Felipe VI.

El evento ha estado plagado de autoridades políticas, militares y universitarias encabezadas por el jefe del Estado, entre las que destacan la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant, la alcaldesa de València María José Catalá, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la presidenta de las Corts Llanos Massó, la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas Eva Alcón, la rectora de la UV Mavi Mestre, el conseller de Educación José Antonio Rovira, la consellera de Hacienda Ruth Merino, el teniente general del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) Luis Sáenz Rocandio, el presidente del Ttribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana Manuel José Baeza Díaz Portales y el fiscal superior José Francisco Ortiz Navarro, entre otros.

Llegada de las autoridades a la inauguración del curso universitario. / F. Bustamante

525 aniversario

El acto pone un colofón histórico a las celebraciones del 525 aniversario de la Universitat. Esta será la primera vez que la UV albergue esta apertura, aunque se da la coincidencia de que hace 25 años, con motivo de los 500 años de la institución, se celebró una apertura extraordinaria en la que participó el entonces príncipe Felipe. En 2018 València ya albergó este acto de apertura del Curso Universitario, eso sí, en la Universitat Politècnica de València.

Este 25 de noviembre, además, se celebra la entrega de los Premios Jaume I, a los que también asistirá el rey. Los jurados de estas prestigiosas distinciones dedicadas al emprendimiento y la ciencia están formados por una veintena de Premios Nobel.

"No firmaremos más convenios con Israel mientras siga el genocidio en Gaza"

Mestre hizo referencia en su discurso a la polarización política actual que está "configurando una nueva geoestrategia mundial." La rectora señaló que, durante el tiempo en que ha asumido sus responsabilidades, ha tenido que enfrentarse a situaciones "inimaginables". Entre ellas, mencionó la vuelta de la guerra al corazón de Europa con la invasión de Ucrania , un "genocidio sin precedentes" practicado por Israel en Gaza , el retorno de los talibanes al poder en Afganistán, y la extensión de la crisis migratoria en el Mediterráneo.

En respuesta a estos conflictos, la Universidad de València se ha posicionado en defensa de los Derechos Humanos y ha desarrollado programas de cooperación internacional y becas. Específicamente, se ha actuado con becas refugio para Afganistán y Gaza, y ayudas especiales para estudiantes de Ucrania y Rusia. La universidad, de hecho, rompió acuerdos con universidades rusas y ha manifestado que no tendrá acuerdos con universidades de Israel mientras persistan los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la violación masiva de los derechos humanos, al tiempo que desarrolla acuerdos con universidades palestinas.

En defensa del ascensor social

El acto también tuvo un gran componente de defensa de las universidades públicas, un tema al que hizo referencia Eva Alcón, presidenta de la CRUE y Diana Morant. La ministra se refirió a las "pulsiones autoritarias" que crecen mientras "aquí celebramos 50 años de democracia", mientras que Alcón criticó que esos discursos lleguen "a las puertas de las facultades" (en referencia a los disturbios ocasionados por el agitador ultra Vito Quiles).

En el evento se recordó que la UV es la segunda universidad española más importante en el prestigioso ranking de Shangai y la rectora Mavi Mestre destacó al centro que nació como Estudi General en 1499, y que ha pasado de enseñar Teología, Artes, Filosofía, Medicina y Derecho a tener casi 50.000 alumnos repartidos en cuatro campus.

Morant urgió a defender la universidad como ascensor social que se está averiando, ya que un 30 % de los préstamos personales que piden las familias ya son para pagar los estudios de sus hijos. En esta línea reivindicó las palabras de Ernest Lluch, el profesor asesinado por ETA: "hemos de esforzarnos para que los flagelos y causas de la desigualdad desaparezcan. No es admisible que no se pueda estudiar si se tienen condiciones y ganas". Morant destacó que "ese legado es lo mejor de nuestra democracia" y criticó que "no puede ser que el futuro de los jóvenes dependa del bolsillo de su familia. No existe meritocracia sin igualdad de oportunidades".

La vivienda y la financiación universitaria

La vivienda es otro elemento que ha estado muy presente en los discursos del acto de apertura. Mestre ha sido la primera en reivindicar una solución a este problema que no solo atenaza a la sociedad española en general sino al estudiantado en particular ya que cada año tienen más complicado encontrar un alojamiento para cursar sus estudios.

La rectora ha aprovechado su discurso para destacar la cantidad de edificios históricos que tiene la UV y que están "abiertos a la sociedad". Por ello ha reclamado mejoras en el plan plurianual de financiación universitaria recién aprobado, pero que, en su opinión no contempla una dotación suficiente para mantener estos edificios históricos.

Olmos, la encargada de la primera lección magistral, ha acabado su intervención refiriéndose a la inscripción grabada en el propio Paranimfo de la UV hace más de 500 años y que sirve para realizar una reivindicación actual. "Hay que invertir dinero en buenos maestros y libros porque la sabiduría y el buen saber contienen todo el tesoro y riqueza de este mundo".