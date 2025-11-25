La protesta de direcciones de escuelas e institutos de Barcelona por la mejora educativa se extiende por Catalunya

La rebelión iniciada el 23 de octubre en la vieja fábrica Fabra i Coats de Sant Andreu por las direcciones de 131 escuelas e institutos de la capital catalana se extiende como una mancha de aceite por el resto de Catalunya. El próximo jueves 4 de diciembre serán las direcciones de Girona -el servicio territorial más extenso de Catalunya, tanto en territorio como en números de centros (334), de Ripoll a Lloret de mar- las que se reunirán para hablar de las mismas cuestiones en el centro cívico Pedret, en Girona, después de que lo hicieran también las de Vallès Occidental.

La cita de Girona nace inspirada en el encuentro de Barcelona, en el que las direcciones exigieron más recursos para que la escuela inclusiva lo sea de verdad, más poder para las direcciones y menos burocracia. "Queremos tratar temas que vemos que están encallados y plantear nuevas propuestas. Las direcciones no sentimos que tengamos un espacio en el que poder participar en la toma de decisiones del Departament", apunta Toni Alonso, director de la Escola Montfalgars de Girona, uno de los impulsores del encuentro, quien habla también del "desencanto con los sindicatos por parte de las direcciones", quienes no quieren ser meros ejecutores de las decisiones tomadas en Via Augusta. "Queremos formar parte de la toma de decisiones; un espacio de diálogo real", señala el director, quien apunta hacia la corresponsabilidad.

"El encuentro nace a partir del desencanto con los sindicatos; las direcciones queremos tener voz propia en los espacios de decisión", señala el director de escuela Toni Alonso, quien apunta hacia la corresponsabilidad

Una de las grandes fricciones entre las demandas de los sindicatos -por los que las direcciones no se sienten representados como trabajadores en las mesas sectoriales existentes- y las direcciones es el decreto de plantillas. Las direcciones sienten que tienen cada vez menos margen a la hora de formar sus propios equipos para llevar hacia adelante proyectos educativos singulares, mientras los sindicatos insisten en la necesidad de erradicar el decreto de plantillas. Es decir, unos piden poder contratar más por entrevista y a partir de perfiles concretos y los otros eliminar la posibilidad de crear más plazas perfiladas y de poder contratar a docentes vía entrevista.

El gran reto de la diversidad

Tras una primera encuesta anónima a las 334 direcciones del territorio, 147 respondieron que estaban interesados en participar, prosigue Alonso, cuya opinión personal es que se debería reformular la participación de las direcciones en los órganos de participación del departament.

En cuanto a la urgencia de dotar de más recursos a la escuela inclusiva -uno de los grandes retos de una escuela en la que uno de cada tres estudiantes tiene necesidades educativas especiales- Alonso señala que "hay que ser honestos y decir que hemos dado pasos hacia adelante", aunque la velocidad con la que la conselleria da esos pasos no se adecua a las necesidades de las escuelas, que son muchas.