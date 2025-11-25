La actriz Loles León y la fiscal Teresa Compte, premiadas con las 'Meninas 2025' por su compromiso contra la violencia de género

La delegación del Gobierno en Catalunya ha concedido, en su 13ª edición, los galardones 'Meninas 2025' —para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres— con los que se reconoce la labor de personas y organizaciones comprometidas con la erradicación de la violencia de género. En la presente edición, la delegación del Gobierno ha otorgado el premio dos mujeres, la actriz Loles León y la fiscal Teresa Compte. Ambas recogerán sus galardones —en una ceremonia de entrega— este jueves 27 de noviembre en el auditorio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en Barcelona.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha querido destacar la manera en que Loles León ha "convertido su trayectoria artística en un vehículo de concienciación frente a las desigualdades estructurales que sostienen la violencia de género". León también ha sido galardonada este año con la Cruz de Sant Jordi.

En cuanto a la fiscal Teresa Compte —que fue la primera mujer en ocupar la Fiscalía Superior de Catalunya en el año 2007—, Prieto ha remarcado su trabajo "impulsando políticas para la persecución de la violencia de género y la protección de las víctimas".

Galardones provinciales

Además de los dos reconocimientos otorgados por la delegación del Gobierno en Catalunya, cada una de las subdelegaciones también reconoce a una persona o asociación con los galardones 'Meninas 2025'. Así, la subdelegación del Gobierno en Barcelona ha decidido galardonar a la profesora de la Universidad de Barcelona y coordinadora de la Clínica Jurídica para la Protección de la Infancia y Adolescencia, Almudena González García. Se ha puesto en valor especialmente su compromiso profesional y académico en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia.

La subdelegación tarraconense ha reconocido, por medio del galardón, la labor de la Asociación Heroínas Anónimas, de Reus. La organización —formada por un equipo de profesionales y voluntarios— se encarga de ofrecer un acompañamiento integral a las mujeres víctimas de la violencia de género, a la vez que promueve su empoderamiento a través de talleres, formaciones y redes de apoyo mutuo. Heroínas Anónimas nació de un proyecto en redes sociales para visibilizar a las mujeres cotidianas del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre y ha terminado por consolidarse como una asociación feminista sin ánimo de lucro.

En Girona, la subdelegación del Gobierno ha otorgado el reconocimiento a la Asociación L'Aurora —de Lloret de Mar y fundada en 2005— que trabaja para prevenir y combatir la violencia machista mediante acciones comunitarias, educativas y de apoyo a las mujeres en la comarca de La Selva. El objetivo principal de la asociación es el fomento de la participación de las mujeres en la vida social, cultural y cívica, aportando una mirada feminista y comunitaria, también a través de talleres, charlas y exposiciones.

La Asociación Down Lleida, constituida hace 30 años, ha sido la galardonada por parte de la subdelegación del Gobierno ileridense. Se trata de una organización que promueve la igualdad de oportunidades y la normalización de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades, que también ha incorporado la lucha contra la violencia de género como eje transversal de su acción social con personas con discapacidad intelectual, un colectivo especialmente vulnerable. Ofrecen talleres para la prevención de las violencias, promueven herramientas de protección contra la violencia digital y capacitan a mujeres para reconocer y denunciar situaciones de maltrato.

Las 'Meninas'

El reconocimiento otorgado por la delegación del Gobierno en Catalunya, la 'Menina', consiste de una escultura en forja confeccionada en talleres ocupacionales para la reinserción social. Con esta se pretende distinguir, agradecer y continuar impulsando el servicio realizado por aquellas personas, colectivos y asociaciones implicadas en la erradicación de la violencia contra las mujeres, todavía muy patente en nuestra sociedad. Estos premios son, en definitiva, "un reconocimiento a personas y entidades que han liderado" la lucha contra la violencia de género, afirma Prieto.