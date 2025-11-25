La portada de EL PERIÓDICO del 26 de noviembre de 2025

Primera plana de la edición impresa
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 26 de noviembre de 2025.
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
- Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas muy altas y más lluvias en el litoral
Las mujeres viven más, pero 13 años con discapacidad o limitación funcional, frente a 9 en los hombres
YoConecto, los cursos gratuitos que acercan la tecnología a las personas mayores
Un proyecto de Cibervoluntarios