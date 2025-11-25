Nuevo impulso al parto respetado: el Trueta refuerza la prevención de la violencia obstétrica

El Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta ha creado una comisión para prevenir la violencia obstétrica y reforzar los derechos de las mujeres gestantes, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebra este martes, 25 de noviembre. La iniciativa se enmarca en la voluntad del centro de consolidar un modelo de atención maternoinfantil basado en la dignidad, el respeto y las necesidades de cada mujer.

La violencia obstétrica, reconocida legalmente desde 2020, engloba aquellas prácticas médicas que no respetan las decisiones, el cuerpo, la salud o los procesos emocionales de las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto. En este contexto, la nueva comisión del Trueta tendrá como funciones detectar y analizar situaciones de riesgo o casos potenciales y revisar de manera continua los procesos asistenciales para incorporar mejoras que refuercen el respeto, el consentimiento informado y una comunicación clara con las usuarias.

El grupo también trabajará para identificar áreas de mejora en protocolos, circuitos y espacios asistenciales, con el objetivo de que tengan en cuenta la diversidad de necesidades y experiencias de las mujeres. Según la doctora Anna Maroto, jefa de la sección de obstetricia del Servicio de Ginecología y Obstetricia e impulsora de la iniciativa, “el objetivo principal es concienciar y sensibilizar, así como impulsar todas las acciones necesarias para garantizar una atención maternoinfantil respetuosa, segura y centrada en las necesidades de cada mujer”.

La comisión —que se reunirá mensualmente— incluye profesionales de medicina (obstetricia, anestesiología y pediatría), enfermería, matronería, TCAI, celaduría y atención a la ciudadanía, con la voluntad de disponer de una mirada holística y aplicar medidas correctoras antes de que se produzcan posibles incidentes. Próximamente, está previsto incorporar la voz de las usuarias, para conocer su valoración de la calidad asistencial y detectar nuevas áreas de mejora.

Maroto subraya que “uno de los pilares de la comisión será promover acciones de formación y sensibilización de los profesionales sanitarios, especialmente en derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, comunicación empática y relación asistencial”.

El Espai Lila, un nuevo recurso digital del ICS

La defensa de los derechos de las mujeres se amplía con el Espai Lila, un recurso digital impulsado por la Unidad de Igualdad del Institut Català de la Salut (ICS) para prevenir y abordar las violencias machistas en el ámbito sanitario. El proyecto permitirá informar, prevenir y activar circuitos de actuación ante posibles situaciones de violencia, tanto para profesionales como para usuarias.

El Espai Lila se instalará progresivamente en puntos de paso de los centros del ICS mediante pantallas interactivas sobre un soporte físico. El contenido también será accesible desde dispositivos móviles a través de un código QR. Aunque está dirigido principalmente a los profesionales, el recurso también ofrece información y herramientas para la ciudadanía.

Con esta iniciativa, el ICS quiere crear una red territorial de espacios digitales libres de violencias machistas y sexistas en todos los centros de la institución.