Los Mossos rediseñan sus informes delincuenciales para añadir más contexto: ¿detallarán nacionalidades?

Los Mossos d'Esquadra estan rediseñando el informe anual de balance delincuencial en Catalunya -el correspondiente a 2025 se presentará el próximo enero- para darle más contexto. El anuncio, apuntado sin detalles el lunes en la presentación de los datos de seis meses del plan Kanpai contra la multirreincidencia, ha originado cierta confusión en lo que se refiere a la inclusión en ese balance anual de la nacionalidad de los delincuentes. ¿Qué hay de cierto y qué no? Repasamos a continuación la política comunicativa de la policía catalana en este aspecto. Pero de entrada, una cosa está clara: en sus comunicados y notas de prensa diarias los Mossos no detallan el origen de los detenidos ni lo harán, a diferencia de la Ertzaintza, que sí ha empezado a incluir en sus informes diarios el origen de los detenidos.

Los Mossos remiten a diario a los medios de comunicación notas de prensa y comunicados en los que dan cuenta de operaciones policiales, detenciones y sucesos varios. En esos partes diarios, la policía catalana nunca incluye la nacionalidad de los detenidos; simplemente informa de las detenciones y de los delitos. Esta política va a seguir así, sin cambios.

La Comisaría de Relaciones Institucionales, encargada de dar respuesta a las preguntas de los grupos políticos en el Parlament y a las preguntras que realizan los ciudadanos a través del Portal de Transparencia, sí detallan la nacionalidad de los delincuentes si así lo solicitan los partidos o los ciudadanos. Esto ya es así, y seguirá haciéndose así. No hay cambios aquí tampoco.

Los Mossos preparan aquí algunos cambios, según avanzó el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Aún están trabajando en ello, por tanto Trapero no dio más detalles de cómo quedarán esos informes. Sí han explicado desde la policía catalana que la idea es que el 'Balance de Seguridad y Actividad Policial' correspondiente a 2025, esto es el informe de la actividad delictiva en Catalunya durante todo este año, vaya "más allá de las cifras" e incluya "contexto del fenómeno". Ese contexto incluirá explicaciones de cada tipo de delitos: cuáles son, por qué suben o bajan, el perfil de la víctima y el perfil del autor. Y aquí entrará "seguramente" el detalle de la nacionalidad.

Está por ver cómo se concretará ese detalle. Fuentes policiales han confirmado a EL PERIÓDICO que se irá un poco más allá de cómo hasta ahora se presentaba la estadística anual. En el balance anual correspondiente a 2024, los Mossos ya detallaban la nacionalidad de los detenidos por delitos. Así, por ejemplo, en el informe del año pasado se explicaba que un 57,5% de los arrestados por delitos contra el patrimonio eran originarios de Marruecos o Algeria o que el 34% de los delicuentes que cometen delitos contra la libertad sexual son españoles.

A falta de que los Mossos decidan cómo lo plantean, las fuentes apuntan que se iría más a la concreción: si hasta ahora el informe cuantificaba el porcentaje de españoles y de extranjeros, sin entrar en más detalles, ahora la idea sería concretar, entre los extranjeros, sus países de procedencia.

El año pasado los Mossos ya hicieron un cambio para ofrecer un análisis más preciso de la evolución de la seguridad y adaptarse a la naturaleza cambiante de la delincuencia. Por eso implementaron cambios para diferenciar los hechos delictivos que se producen en el entorno físico y aquellos que ocurren en el entorno digital (ciberdelitos), ya que ambas realidades presentan características distintivas y requieren estrategias de análisis, prevención e investigación específicas. Gracias a estas estadísticas, los Mossos disponen de una "radiografía muy aproximada del estado de la seguridad" en Catalunya.