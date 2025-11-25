Montserrat alerta: empieza el celo de la cabra salvaje y la conducta de los machos es imprevisible

Montserrat va mucho más allá del monasterio, y uno de sus muchos (y principales) valores es su condición de parque natural. Un espacio con una espléndida biodiversidad que, por ejemplo, ha hecho que se haya convertido en un paraje idóneo para el asentamiento y proliferación de una especie que se reintrodujo allí hace más de tres décadas y que casi se ha convertido en uno de los símbolos de esta montaña: la cabra salvaje (Capra pyrenaica).

Y es que su presencia es notoria y no son pocos los excursionistas y escaladores, tan frecuentes en este paraje, que a menudo se encuentran ejemplares y grupos muy cerca y que captan imágenes de ellos. Hay que tener presente que en el último censo, a finales del año pasado, se contabilizó una población de más de 400.

Los gestores del parque natural realizan un seguimiento constante de las diversas situaciones (biológicas, geológicas, faunísticas...) que tienen lugar a lo largo del año y que inciden en este espacio dinámico, e informan o emiten avisos si pueden provocar alguna afectación en la convivencia con las personas que se mueven por allí.

Ahora, han lanzado una alerta en relación con las cabras salvajes. No se trata de ninguna situación extraordinaria, sino de un hecho periódico relacionado con su ciclo vital, pero que hay que tener en cuenta dado que su presencia es cada vez más próxima a las personas. El parque natural informa de que en Montserrat ha comenzado el período de celo de la cabra salvaje, por lo que se pide a quien se encuentre alguna que «mantenga la distancia y no se acerque por seguridad y para no alterar su ciclo natural». Tal como detallan en la misma comunicación, este período, que empieza habitualmente en noviembre y termina a principios de año, hace que haya «machos más activos y con comportamientos imprevisibles». Y es que a lo largo del año los machos forman grupos separados de las hembras y de los ejemplares jóvenes. Sobre todo entre los meses de noviembre y enero llega la época del celo, que se prolonga más o menos según las condiciones meteorológicas, y entonces los grupos pasan a ser mixtos. En ese momento, los machos dominantes pueden recibir competidores, y es cuando se producen las muestras de competencia, con enfrentamientos que forman parte de este ritual.

Población estable

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación fijó a finales del año pasado en 439 los ejemplares de cabra salvaje que vivían en aquel momento dentro del ámbito de la montaña de Montserrat. Esta cifra era ligeramente superior a la del censo del año anterior, que fue de 401, propiciada por las buenas condiciones del hábitat, a pesar del aprovechamiento cinegético que se realiza en la zona de caza controlada. Según se detallaba, teniendo en cuenta la edad, tanto machos como hembras seguían al alza, mientras que el número de cabritos se mantenía estable. Estos datos se obtienen a partir del censo que se hace precisamente ahora en invierno, ya que esta época de celo lo facilita, puesto que es cuando los machos y las hembras adultas se reúnen.

Control cinegético

Con el objetivo de mantener y conservar una población de cabras salvajes homogénea, equilibrada y estable, teniendo en cuenta la capacidad de carga que tiene este hábitat y los resultados de los censos anuales, cada temporada de caza, durante el mes de mayo, se fija un aprovechamiento cinegético controlado, compatible con el resto de actividades y usos de la montaña. Los técnicos del Departamento de Agricultura elaboran un plan de gestión cinegética, donde se determina el número de capturas que podrán llevarse a cabo durante la temporada.

Para practicar estas capturas se otorgan unos permisos, primero a cazadores locales y después a no locales, sujetos al pago de unas tasas. Estos permisos deben ejecutarse mediante la modalidad de caza por acercamiento y siempre acompañados por un guarda de la reserva de fauna o un agente rural responsable del control de la cacería. Serán ellos quienes lleven el control y decidan el animal a abatir en cada caso y la distancia de los disparos para garantizar al máximo la seguridad. Asimismo, se establece un calendario con las fechas concretas de las cacerías, que va de noviembre a enero.

Posteriormente, con la colaboración de los Agents Rurals y del guarda de la Reserva, también se realizan cacerías selectivas para lograr el número fijado en el plan técnico.

Cabras salvajes en Montserrat, els Ports, el Montgrí y el Montsant

Esta especie concreta solo se encuentra en las áreas montañosas de la península Ibérica. Es uno de los bóvidos del género Capra que hay en Europa. En Catalunya era muy abundante, sobre todo en el sur y en el Pirineo, pero retrocedió mucho a causa de la caza y de la aparición de la sarna. Actualmente, se encuentra principalmente en la reserva nacional de caza de los Ports de Tortosa y Beceite y su entorno, en la Zona de Caza Controlada de Montserrat, en el macizo del Montgrí y en el parque natural del Montsant. Desde 2014, vuelven a verse algunos ejemplares en el Pirineo, fruto de un proyecto de reintroducción en la vertiente occitana.