Dos manifestaciones en Madrid por el 25N reclaman justicia, recursos efectivos y eliminación de la violencia contra las mujeres

Las calles de Madrid se llenaron de pancartas, consignas y prendas moradas este martes, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aunque divididas en dos marchas, las participantes coincidieron en sus reivindicaciones: erradicar la violencia machista, fortalecer la protección a las víctimas y combatir el negacionismo.

La primera manifestación, organizada por el Foro 25N de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, arrancó a las 19:00 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía bajo el lema "Contra la violencia machista y el negacionismo ¡Basta de abandono institucional!". Entre gritos como "Aquí están las feministas abolicionistas" y "Cuidado, puedes tener a un putero al lado", la marcha recorrió el centro de la capital hasta la Plaza de España.

Las organizadoras denunciaron los fallos en las pulseras telemáticas para agresores, que consideran "graves", y reclamaron máxima diligencia y recursos públicos para garantizar un sistema eficaz. Entre sus demandas destacaron la aprobación de una ley abolicionista de la prostitución, la tipificación de los vientres de alquiler como delito y la lucha contra todas las formas de violencia sexual.

Cientos de personas durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres / Fernando Sánchez / Europa Press

A esta marcha asistieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto a representantes del PSOE y del PP, encabezados por el vicesecretario de Igualdad de los populares, Jaime de los Santos.

La Comisión 8M recuerda a represaliadas y Palestina

Poco después, la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid inició su manifestación desde Atocha rumbo a la Plaza de Jacinto Benavente bajo el lema "Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal". La marcha recordó a las mujeres represaliadas durante el franquismo y se vieron banderas palestinas, mientras se coreaban lemas como "¡No estamos todes, faltan les asesinades!" y "¡Fuera rosarios de nuestros ovarios!".

Las participantes portaban pancartas con frases como "No es no" y "Gritamos ahora para no callar por siempre". La movilización incluyó dos paradas simbólicas: una en la calle Atocha, 79, y otra en el monumento a los Abogados de Atocha, donde se leyeron manifiestos sobre violencia institucional y la memoria de las mujeres represaliadas.

Varias personas participan en la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres / Rodrigo Jimenez / EFE

Al llegar a la Plaza de Jacinto Benavente, las convocantes criticaron un sistema que "no previene, protege o repara" y denunciaron la violencia que el Estado ejerce con la crisis de cribados de cáncer de mama en Andalucía, la desprotección de las trabajadoras en domicilios y el cierre de los Espacios de Igualdad para mujeres en Madrid.

A esta marcha acudieron la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la ministra Ana Redondo, presente en ambas manifestaciones.

Críticas políticas

El 25N en Madrid estuvo marcado por las críticas políticas. Desde Más Madrid, Manuela Bergerot cuestionó a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por negar la violencia machista en el caso del asesinato de una mujer en Alpedrete. Por su parte, Ione Belarra acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "peligro para las mujeres", y reclamó políticas efectivas en lugar de protección masculina. La secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, señaló la "cobardía" de Feijóo por no exigir a Ayuso condenar públicamente la violencia de género.

Varias personas participan en una manifestación convocada en Madrid por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer / Borja Sánchez-Trillo / EFE

A pesar de las diferencias entre las marchas, ambas coincidieron en la urgencia de reforzar las políticas públicas contra la violencia machista, garantizar protección efectiva a las víctimas y visibilizar el negacionismo que amenaza los avances en igualdad. En una tarde fría, las calles de Madrid se llenaron de pancartas, consignas y prendas moradas, recordando que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sigue siendo una prioridad social y política.