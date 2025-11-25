Manifestación del 25-N
Andalucía protesta en las calles contra la violencia machista
Miles de personas han salido este martes a las calles de las principales ciudades andaluzas para alzar la voz contra la violencia machista y reclamar más medidas de prevención, protección y justicia para las víctimas
El Correo de Andalucía
Miles de personas han salido este martes a las calles de las principales ciudades andaluzas para alzar la voz contra la violencia machista, en una jornada de movilización marcada por el recuerdo a las 12 víctimas registradas en Andalucía en 2024, desde la primera en Benalmádena hasta la más reciente en Rincón de la Victoria, ambas en la provincia de Málaga, y que ha congregado a colectivos feministas, entidades sociales y ciudadanía en general.
Movilizaciones en varias capitales
Capitales como Sevilla y Almería han contado con dos manifestaciones convocadas por distintas organizaciones, mientras en Granada una única marcha se ha bifurcado para contar con recorrido diferente en su último tramo.
En Sevilla una de las marchas ha sido organizada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), mientras que la segunda ha salido a las 19.30 desde la céntrica Plaza Nueva, convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla y con una pancarta "Contra la especial violencia que sufren las mujeres en todas las guerras". Según datos de Policía Nacional, entre las dos manifestaciones de esta tarde en Sevilla se han movilizado más de 1.000 personas.
Málaga se vuelca con la protesta
En Málaga, varios miles de personas han recorrido las calles del centro de la ciudad en esta manifestación, impulsada por la Plataforma Violencia Cero, con lemas contra el machismo, criticando los archivos de denuncias o apoyando el "no es no".
La manifestación, que ha partido de la Plaza de la Merced y finaliza con la lectura de un manifiesto en la Plaza de la Constitución, reúne a asociaciones feministas, partidos de izquierda y algunas plataformas vecinales, además de otros ciudadanos que se han sumado.
Granada tiñe de morado sus calles
En Granada, bajo el lema 'De Graná a Palestina. Contra las violencias machistas: resistencias y acciones feministas', una única manifestación ha partido de la céntrica Fuente de las Batallas convocada de forma conjunta por la Plataforma 8M/25N Contra la Violencia de Género y el Espacio Feminismo Unitario de Granada.
Alrededor de la Fuente de las Batallas se han exhibido los nombres de las 82 víctimas de la violencia machista en lo que va de año en España, mientras durante el recorrido los asistentes, en su mayoría mujeres, han coreado consignas como “Aquí estamos las feministas, somos todas antifascistas” o “Ni una menos, vivas nos queremos”, en una marcha que cerraba una batucada.
