El sorteo más esperado
Ni Madrid ni Barcelona: Este es el sitio de España donde más Lotería de Navidad se vende
Buscador de décimos de la Lotería de Navidad 2025: localiza tu número
Aquí podrás comprobar los números con premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
Las ventas de Lotería de Navidad registraron un incrermento singnificativo el año pasado, gracias, entre otros aspectos, a la posibilidad de compra 'on line' y de adquirir números de administraciones de otras zonas de España. A esa tendencia hay que añadir el consabido aumento de ventas de todas partes en aquellos despachos en los que se vendieron el Gordo de Navidad y otros grandes premios en años precedentes.
Otros motivos que explican subidas de ventas tienen que ver con caprichos y corazonadas buscando terminaciones concretas, entre las que suelen destacar el 5, el 13, el 15 y el 69.
Sea como sea, millones de personas están comprando décimos con la ilusión de resultar agraciados con el ansiado Gordo y poder cumplir (parte de ) sus sueños. Pero, ¿en qué provincia se venden más décimos de Lotería de Navidad por habitante?
Madrid y Barcelona, en tanto que ciudades más pobladas del país, encabezan la clasificación en términos de ventas generales, pero ninguna de ellas lidera el 'ranking' de consignación de lotería por habitantesegún los datos publicados por Loterías y Apuestas del Estado.
Ceuta y Melilla, en la cola
La provincia que lidera el listado es Soria, con una media de 285,04 euros por habitante en consignación de décimos de Lotería de Navidad, casi duplicando a la siguiente en la clasificación, según datos de 2023. En segunda posición, Palencia, con 145,59 euros por habitante, y Burgos, con 141,75 euros. Segovia, también en la misma comunidad autónoma, se sitúa en cuarta posición con 133,73 euros por persona, destacando la posición preeminente de Castilla y León en este 'ranking'.
En la cola de la clasificación en este aparatado están las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde la consignación por habitante es de 18,55 y 16,75 euros, respectivamente, de manera que la media ni siquiera llega al coste de un décimo completo (20 euros).
