La Generalitat abre la preinscripción del programa social 'Vacances en família'

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Drets Socials i Inclusió, ha abierto ya el plazo de preinscripción para la primera convocatoria del programa social 'Vacances en família', que ofrece 48.813 plazas en 28 albergues de la Generalitat.

El programa está dirigido a familias residentes en Catalunya con hijos menores de edad (de 0 a 17 años), incluidas aquellas que viven en el extranjero e inscritas en el Registro de catalanes residentes en el exterior, y facilita las estancias de desconexión en la red 'Xanascat' a precios reducidos.

En un comunicado, la Generalitat ha explicado que el plazo estará abierto hasta el 9 de diciembre, un día antes de que se efectúe el sorteo, cuyo resultado se comunicará el día 12.

Las estancias se ofrecen en fines de semana, puentes y períodos de vacaciones, repartidas en 853 turnos para hasta 9.813 familias.