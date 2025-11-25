Estancias en albergues
La Generalitat abre la preinscripción del programa social 'Vacances en família'
EFE
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Drets Socials i Inclusió, ha abierto ya el plazo de preinscripción para la primera convocatoria del programa social 'Vacances en família', que ofrece 48.813 plazas en 28 albergues de la Generalitat.
El programa está dirigido a familias residentes en Catalunya con hijos menores de edad (de 0 a 17 años), incluidas aquellas que viven en el extranjero e inscritas en el Registro de catalanes residentes en el exterior, y facilita las estancias de desconexión en la red 'Xanascat' a precios reducidos.
En un comunicado, la Generalitat ha explicado que el plazo estará abierto hasta el 9 de diciembre, un día antes de que se efectúe el sorteo, cuyo resultado se comunicará el día 12.
Las estancias se ofrecen en fines de semana, puentes y períodos de vacaciones, repartidas en 853 turnos para hasta 9.813 familias.
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
- Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- La muerte de un zorro por gripe aviar en Zaragoza acerca el virus a los humanos en España: 5 claves del caso