Clamor en Barcelona contra las violencias machistas: "Las cifras de las agresiones aún son alarmantes"

La manifestación del 25N ha echado a andar este martes en Barcelona al paso de miles de personas, la gran mayoría mujeres, que han protestado contra todos los tipos de agresiones –desde los feminicidios hasta la violencia sexual, laboral, digital e institucional–, los fallos del sistema de protección y la distribución desigual de los cuidados.

La movilización la ha convocado el colectivo Novembre Feminista, bajo el lema "Tejemos Resistencias. Diversas, vivas y rebeldes contra las violencias machistas, racistas y coloniales". En el manifiesto, las convocantes han denunciado que el número de feminicidios, agresiones sexuales y casos de violencia vicaria "se mantienen en cifras alarmantes". Además, han puesto el foco en formas de violencia machistas que a menudo quedan invisibilizadas, como la violencia "digital, la institucional, la laboral, la que se produce en el entorno de los cuidados o los trabajos precarios, la LGTBIQ+fobia o el ecocidio". En concreto, el manifiesto se detiene en los "cuidados impuestos" como forma de violencia machista o en las "violencias múltiples" que sufren las mujeres inmigrantes.

"Las instituciones siguen fallando"

Además, según el comunicado, "las instituciones continúan fallando". "La responsabilidad institucional se diluye mientras las violencias persisten con total impunidad", añade.

Por todo ello, Novembre Feminista ha reclamado "responsabilidades claras a administraciones, universidades, servicios sociales, cuerpos policiales y sistemas judiciales". El colectivo también ha exigido la derogación de la Ley de Extranjería, el abordaje de todos los tipos de violencia machista, una justicia "feminista y reparadora" que vaya más allá del "enfoque punitivo" actual.

El manifiesto, a la vez, también denuncia "el auge de la derecha y la extrema derecha" que "ataca los derechos sexuales y reproductivos" de las mujeres y brinda su apoyo a la asociación AMAMA, que denunció las graves demoras en la comunicación de resultados del cribaje del cáncer de mama en Andalucía.

La columna de manifestantes avanzará por la ronda Universitat y la ronda Sant Pere hasta la plaza Urquinaona y de ahí se dirigirá por Via Laietana hasta la plaza Antoni Maura, donde tendrá lugar una lectura coral del manifiesto alrededor de las ocho de la tarde.