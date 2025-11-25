Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas muy altas y más lluvias en el litoral

El Servei Meteorològic de Catalunya trabaja con la previsión de que los próximos meses de invierno, entre diciembre y febrero, se registrarán temperaturas por encima de la media climática, no únicamente en Catalunya sino también en España y parte de Europa. "Es una tendencia que se sigue en los últimos años", según ha explicado Santi Segalà, jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya.

Además, las previsiones es que en diciembre y enero se registrarán más precipitaciones que la media por esta época del año en la zona litoral y prelitoral de Catalunya, mientras que todavía no se sabe si caerá mucha o poca lluvia en febrero. En invierno se registrarán temperaturas más altas de lo normal y se esperan pocas precipitaciones en el Pirineo y el Prepirineo.

Sin embargo, desde el Servei Meteorològic de Catalunya recuerdan que estas previsiones tienen una "fiabilidad limitada" y que se trata de una tendencia que se debe concretar cada pocos días.

Previsión constante

Protección Civil ha señalado que trabajan con estas previsiones para activar las alertas y emergencias por nevadas o ventadas intensas, así como establecer previsiones de cara a minimizar riesgos para la población. Sergio Delgado, subdirector en programas de Protecció Civil de la Generalitat, ha añadido la importancia de dar una respuesta coordinada y priorizada en función de la emergencia, teniendo en cuenta la situación geográfica de cada municipio de Catalunya y cómo puede afectar la situación de riesgo.

De esta forma se insta a tener cuidado con la caída de árboles, ramas o desprendimiento de objetos de las fachadas y fuerte oleaje en caso de ventadas así como aludes, cortes de suministro e incomunicación en las nevadas, además de tener en cuenta los accidentes en el hogar por el mal funcionamiento de sistemas de calefacción y los riesgos de personas mayores que viven solas.

Ante estas situaciones de riesgo climático, Protecció Civil pone en marcha los centros de emergencias junto con los comités técnicos que hacen un seguimiento y destinan los recursos adecuados para afrontar el peligro. También se hacen alertas a la población y se puede a llegar a prohibir la circulación, mediante alertas al móvil, para garantizar la seguridad. Protecció Civil recuerda la importancia de la autoprotección, con los kits de emergencia, ante estos fenómenos meteorológicos.

Montse Font, jefa del servicio de gestión de emergencias de Protecció Civil de la Generalitat, ha remarcado que hay planes de emergencias, como el Inuncat o el Infocat, que "no se olvidan en todo el año". En este sentido ha recordado los episodios de lluvias fuertes de los últimos meses o que el riesgo de incendios ya se puede empezar a constatar en marzo, cuando antes era en verano, ya que cada vez se registran temperaturas más altas. Por eso, hay que estar en alerta cuando se producen fuertes vientos en puntos con mucha densidad forestal.

Además, Protección Civil y el Servei Meteorològic de Catalunya señalan que cada una de las alertas tiene en cuenta las características de cada comarca y que se activan algunos planes en función del fenómeno meteorológico. Por ejemplo Santi Segalà ha recordado que no es lo mismo que caigan entre 4 o 5 centímetros de nieve en Barcelona, "que provocaría un caos" que en Vielha, ya que ahí están acostumbrados. También ha indicado que en el Empordà o Terres de l'Ebre son habituales los fuertes vientos en esta época del año o al inicio de primavera, por lo que se activa la alerta a partir de 120 km/h cuando en toda la zona central y la costa próxima a Barcelona los avisos son a partir de rachas de viento de 70 km/h.

La jefa de la Unidad de Predicción de Aludes y Nivología del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Glòria Martí, ha destacado que cada día hacen una evaluación de los riesgos de aludes examinando los gruesos de nieve, su estabilidad y evolución, y que de esta forma hacen predicciones de cada a los usuarios que quieran ir a la montaña.

De la misma manera el Servei Meteorològic de Catalunya también tiene un servicio para excursionistas en los que se explica tanto la posibilidad de lluvia, viento o nieve así como las temperaturas que harán en la zona, según ha detallado Pere Esteban, técnico del Servei Meteorològic de Catalunya. Además, este organismo informa a los ayuntamientos cuando se dan temperaturas muy bajas en su municipio para que activen cualquier previsión ante una posible emergencia.