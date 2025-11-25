Catalunya clama contra la violencia machista digital en la declaración institucional del 25N

La declaración institucional de este martes con motivo del 25-N, día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, ha puesto el punto y final a la campaña de la Generalitat, centrada este año en la violencia digital. Es "una manifestación de violencia machista que a menudo queda invisibilizada" y que "afecta a las mujeres de cualquier edad, contexto social y origen, aunque impacta sobre todo en la vida de las más jóvenes", ha defendido el texto aprobado por el Govern la semana pasada.

La encargada de pronunciar el discurso delante del Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ha sido la periodista Cristina Puig. Al acto han acudido el Govern de la Generalitat al completo, encabezado por el president Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación y un centenar de personas que, antes de la declaración, han mantenido un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista.

La periodista Cristina Puig, durante la lectura de la declaración institucional por el 25N, este martes. / David Zorrakino / Europa Press

El discurso ha recordado que la violencia digital se manifiesta de varias formas como "el ciberacoso, la geolocalización, la violación de la privacidad, el acceso no permitido a los dispositivos y cuentas de redes sociales, la captación en nuevas formas de explotación sexual mediante plataformas como Onlyfans y los insultos a mujeres con proyección pública". El texto también ha destacado que hay estudios que indican que "el 74% de las víctimas" de violencia digital son "mujeres jóvenes menores de 24 años".

"La violencia digital tiene un impacto profundo y sostenido en las víctimas. Genera sentimientos de miedo, de culpa, de vergüenza, de aislamiento y de indefensión", proseguía la declaración, que aseguraba que "negar la violencia digital o invisibilizarla también es una forma de violencia".

El discurso acababa con el compromiso de las instituciones "a desplegar políticas públicas que sitúen en el centro las necesidades y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes". "Reafirmamos nuestro compromiso de diseñar y ejecutar una respuesta íntegra y coordinada en la erradicación de todas las formas de violencia machista con un Pacto Catalán contra las Violencias Machistas". "Por una vida libre de violencias machistas. Ni una sola excusa, ni un paso atrás", ha zanjado Puig para cerrar el discurso.

Avances en el Pacto

En este sentido, la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha atendido a los medios tras el acto, ha querido destacar que ya tienen "a punto un documento de trabajo" para conseguir el Pacto. "Es un documento que hemos hecho de manera participada con voces expertas de varios ámbitos del abordaje de las violencias machistas y ahora queremos empezar un proceso de participación abierto al mundo local", ha destacado Menor.

Por lo que respecta a la violencia digital, la consellera ha lamentado que "pese a no ser un problema nuevo, tenemos pocos datos reales y objetivos". En ese aspecto, ha asegurado que impulsarán la redacción de informes y que desplegarán una "formación a todos los profesionales de toda la red de abordaje" de violencias machistas para que puedan atender a las víctimas de violencia digital presencialmente.

Menor también ha recordado que, como puesta en marcha de la campaña institucional por este 25N, la semana pasada anunciaron la creación del Servicio de Intervención Especializada en Violencias Machistas Digitales (SIEDI). Está previsto que el servicio, que ya tiene la web activa, entre en marcha antes de finales de año.