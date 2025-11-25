Carles Pérez Testor, psiquiatra y profesor de Blanquerna-URL, nuevo rector de la Universitat Ramon Llull

El Patronato de la Universitat Ramon Llull (URL), presidido por Lluís Recoder, ha nombrado a Carles Pérez Testor, psiquiatra, psicoterapeuta y profesor de Blanquerna-URL, nuevo rector de la universidad con efectos de 7 de enero. Pérez Testor sucede en el cargo al profesor catedrático de Blanquerna-URL, Josep Antoni Rom, que ha sido rector desde el 1 de octubre de 2022 hasta su muerte repentina el 8 de noviembre de 2025.

Actualmente, Carles Pérez Testor es catedrático de la URL, fundador del Grupo de Investigación de Pareja y Familia de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte (FPCEE) Blanquerna-URL y co-chair del grupo de trabajo Family Life de la alianza de universidades SACRU. También ejerce como psiquiatra y psicoterapeuta.

Período de interinidad

Josep Antoni Rom, cofundador de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL y profesor catedrático de la URL, fue nombrado rector de la Universitat Ramon Llull en octubre de 2022 por un mandato de cuatro años. Su repentina muerte en noviembre de 2025 ha impedido que finalizara el mandato previsto.

Para garantizar la máxima normalidad en el funcionamiento de la Universidad, el Patronato de la URL Fundació acordó que el vicerrector actual con más antigüedad, Carlo Gallucci, vicerrector de Relaciones Internacionales y Estudiantes, asumiera las funciones de rector de la URL durante un período de interinidad, desde el 8 de noviembre de 2025 hasta la fecha de nombramiento del nuevo rector o rectora.

Mandato de cuatro años

La noche de este lunes 24 de noviembre, Carles Pérez Testor, profesor de FPCEE Blanquerna-URL, ha sido nombrado nuevo rector de la Universitat Ramon Llull por un mandato de cuatro años con efectos a partir del 7 de enero de 2026, con el informe favorable de la Junta de Gobierno de la Universidad.

Asimismo, el Patronato ha aprobado que Carlo Gallucci, rector de la Universitat Ramon Llull durante el período de interinidad iniciado el 8 de noviembre de 2025, continuará ejerciendo las funciones otorgadas como rector interino hasta el 6 de enero de 2026. A la vez, ha aprobado mantener la vigencia en el cargo de los miembros del actual Equipo Rector hasta el nombramiento del nuevo Equipo Rector por parte del Patronato.