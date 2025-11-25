La burocracia, el bienestar de la comunidad universitaria o el territorio centran el debate entre los candidatos a rector de la UdG

El salón de actos de la Facultad de Educación y Psicología de la Universitat de Girona ha acogido este martes el debate entre los tres candidatos a rector de la institución, Josep Calbó, Albert Ruda y José Manuel Fernández-Real. El debate, organizado por el Consejo de Estudiantes, ha servido para poner sobre la mesa sus prioridades, contrastar modelos y ver como imaginan la UdG de los próximos seis años. El diálogo ha sido marcado por el tono propositivo, pero también por instantes de tensión sutil, con algunas punzadas e intercambio de reproches entre los candidatos.

Ha girado alrededor de cuatro ejes: comunidad universitaria, docencia y transferencia del conocimiento, gobierno y economía, y sostenibilidad y relación de la universidad con la sociedad. Cada candidato ha tenido su momento para exponer su idea respecto a estos temas, y ha servido para que aquellas personas que todavía no tienen claro su voto puedan hacerse una idea del que pueden votar en las elecciones del jueves.

Calbó, Ruda y Fernández-Real han coincidido en diferentes aspectos clave, como por ejemplo en el exceso de burocracia que hace que los docentes no puedan centrarse en impartir una buena docencia. Para los próximos seis años también consideran que hay que cuidar a la comunidad universitaria física, mental o emocionalmente, en un periodo donde creen que la inteligencia artificial tendrá mucho que decir y se tienen que buscar las herramientas para poder complementarse con la actividad universitaria.

Diferentes visiones

Aun así, cada candidato tiene una idea bastante diferente sobre como enfocar estos temas. En cuanto al bienestar de la comunidad universitaria, Fernández-Real ha puesto énfasis en disponer de becas más amplias, espacios verdes, o apoyo emocional y laboral, y con su leitmotiv de "construir puentes", ha reclamado más cohesión: "Andando juntos llegaremos más lejos", ha dicho.

Calbó también prioriza el “bienestar físico, emocional y mental”, y ha advertido que si la universidad llega "al límite" como está pasando con las manifestaciones en Madrid, hará falta que la defensa la haga "la sociedad". Ruda ha sido lo más crítico con la situación actual: “La UdG no está en su mejor momento”, ha afirmado, citando la pandemia, los recortes y el desgaste acumulado, identificando síntomas como un PDI "sobrecargado", un PTGAS "colapsado" y un estudiantado que se siente "poco conectado" a la institución. La solución, para él, exige reforzar el sentimiento de pertenencia.

La burocracia ha sido uno de los puntos de acuerdo más generalizado. Fernández-Real ha defendido disponer de sistemas informáticos que “den tiempo a la gente” y Calbó ha pedido una "simplificación de la burocracia". Mientras tanto, Ruda cree que diferentes colectivos han llegado al límite por "falta de recursos".

La irrupción de la inteligencia artificial sí que ha dividido a los candidatos. Calbó ve una oportunidad y cree que se tiene que integrar "sin miedo”, pero también que se tiene que aplicar "en sentido crítico". Ruda ha puesto condicionantes: “No quiero una IA que no sea sostenible”, ha expuesto, advirtiendo sobre los impactos ambientales y la necesidad de criterios éticos. Fernández-Real no ha entrado tan directamente, pero ha insistido que el futuro de la UdG pasará por nuevas competencias digitales y formaciones estratégicas.

El territorio

Sobre la relación con el territorio, Calbó ha sido el candidato más explícito: “Todo lo que hacemos tiene un impacto sobre el territorio”, ha dicho, reivindicando que “lo que se haga tiene que tener relevancia”. Ha defendido, así, como también han hecho los otros candidatos, el futuro campus de Salud como “el proyecto de las comarcas gerundenses”. José Manuel Fernández-Real, en cambio, ha diagnosticado una fractura entra la universidad y el resto, porque son “dos mundos que se miran de espaldas”. Por él, es necesario conectarse con el ecosistema productivo (empresas, centros tecnológicos, instituciones). En cambio, Ruda ha ido más allá y ha pedido ampliar el concepto. “El concepto de territorio se ha diluido y ahora es todo el planeta”, ha dicho, asegurando que se ha "de ensanchar la mirada".

Más allá de estos bloques, el debate dejó claro que el próximo rector tendrá que afrontar retos de gobernanza y dirección. Los tres han coincidido que hace falta un gobierno más próximo y colaborativo, con mejores canales de comunicación y más transparencia en la toma de decisiones. También han compartido posiciones con el tema de la financiación y con el hecho que la Generalitat no tiene un plan de inversiones bastante potente por las universidades. En este punto, Fernández-Real, pero, ha remarcado la necesidad de hacer "captación de fondo e inversión para complementar el presupuesto".

Minuto de oro

El debate ha concluido con un minuto de oro para cada candidato con que acabar de reafirmar sus propuestas. Josep Calbó ha sido lo primero y no ha tenido tiempo de acabar el discurso, pero ha criticado las "propuestas ambiciosas y de dudosa viabilidad" de los otros candidatos. En este sentido, cree que hace falta "rigor, estabilidad y realidad" y que su propuesta es "viable económicamente y para toda la UdG".

Mientras tanto, Albert Ruda ha reiterado, como ha hecho en otras ocasiones, la necesidad "de un cambio" para mirar "adelante". Cree que su candidatura puede liderar este cambio y quiere transformar la sociedad para continuar desarrollando de la mejor manera "la misión social".

Finalmente, José Manuel Fernández-Real ha puesto en valor dos "logros capitales". Por un lado, tener un "gerente excepcional", cosa que encuentra a "faltar a otras candidaturas". Y, por otro lado, "priorizar una persona experta en comunicación".