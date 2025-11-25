"Pedir ayuda pulsando un botón": así funciona WardUs, la nueva app de seguridad ciudadana de dos estudiantes de la UB

“Nuestra aplicación responde a la sensación de inseguridad que tiene la gente por la calle”. Así es como definen Adam El Messaoudi y Roger Ayala —dos jóvenes de Manresa estudiantes del doble grado de Matemáticas y Física de la Universitat de Barcelona (UB)— a WardUs, la nueva aplicación que han desarrollado. WardUs es una aplicación —ya disponible para Android e iOS— que funciona como una “herramienta de protección ciudadana”. En una situación de emergencia o peligro, presionando un botón durante tres segundos, la aplicación se encarga de enviar una alerta a los contactos de confianza del usuario y de alertar a los cuerpos policiales y servicios de emergencia que colaboran con WardUs. La aplicación también graba vídeo y audio simultáneamente en el momento en que se activa la alerta.

Ayala y Messaudi, en colaboración con FlamAid, lanzarán en breve una especie de granada de mano para alertar de peligro

Ayala define a WardUs como un “ecosistema de seguridad”, por ser una “aplicación gratuita donde los usuarios pueden pedir ayuda pulsando un botón” y por crear una “plataforma para la Administración pública, para que los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad puedan recibir los avisos”. Actualmente la aplicación cuenta ya con alrededor de 6.000 usuarios, aunque sólo dispone de un convenio con el Ayuntamiento de Manresa.

Ayala confiesa que la idea del proyecto surgió hace 6 años, cuando cursaban cuarto de la ESO. Tanto él como Messaoudi fueron acorralados y amenazados por un grupo de jóvenes mientras paseaban por la calle. Por suerte, reconocen, fueron salvados por un transeúnte que conocía a los agresores y consiguió disuadirlos.

Messaoudi resalta que una de las características fundamentales de su aplicación es la sensación de comunidad que pretende brindar a sus usuarios. A las potenciales víctimas les puede reconfortar saber que en cualquier momento pueden contar con la ayuda casi inmediata de sus familiares, amigos y vecinos, mientras que el resto de personas que también tienen la app sienten que “si alguien se encuentra en peligro, todos pueden ir a ayudar”.

Nuevo producto

En su entrevista con EL PERIÓDICO, los jóvenes emprendedores han aprovechado para anunciar el lanzamiento de un nuevo producto físico –en colaboración con la empresa FlamAid– para el que ellos han proporcionado el software. Se trata de una granada de mano, que puede llevarse a cualquier sitio y que con tirar de su anilla emite un fuerte sonido de 110dB para alertar de una situación de peligro. El dispositivo, en ese momento, también se encarga de avisar a los contactos de emergencia de la víctima y, en caso de ser necesario, contactar con los cuerpos de seguridad. “Tenemos la misma idea y los mismos objetivos y hemos decidido colaborar en lugar de competir”, afirma Messaoudi.

Los creadores de WardUs y la granada FlamAid / Roger Ayala

App gratuita como prioridad

La Universidad de Barcelona (UB) ha jugado un papel clave en el desarrollo y lanzamiento de WardUs, explican sus creadores. En un inicio acudieron a la plataforma StartUB!, una aceleradora de ‘startups’ de la propia universidad. La idea agradó a los responsables y decidieron ayudarles en todo lo posible, especialmente en todo aquello relacionado con “el mundo empresarial”, comentan. “Últimamente la universidad nos está ayudando bastante a publicitar nuestro producto”, concluye Messaoudi en agradecimiento a la universidad.

Los desarrolladores de la aplicación se muestran firmes en su filosofía de ayudar a la ciudadanía y se marcan como uno de los objetivos prioritarios la gratuidad de su producto. Creen que el rendimiento económico –que deberá reinvertirse en la app– debe proceder de la Administración en lugar de la ciudadanía, pues “en los próximos años será imprescindible que los ayuntamientos se conecten con los ciudadanos y deberán hacerlo a través de la tecnología”. El Estado se beneficiará de la plataforma y por ello buscarán que financien su desarrollo, difusión e implementación.

Filtro de alertas

La aplicación también ha incorporado un novedoso y sofisticado sistema de Inteligencia Artificial (IA) que permite filtrar entre los avisos reales –donde una persona se encuentra en una situación de peligro– y las ‘falsas alarmas’, activadas por descuido de los usuarios o, sencillamente, para probar la aplicación. Se trata de “un filtro que durante los primeros 20 segundos de las alertas se encarga de determinar si existe una situación de peligro para avisar a los servicios de emergencia”, explica Messaoudi.

Ayala y Messaoudi son optimistas con respecto al futuro de su producto –así como de su colaboración con FlamAid–, pero también reconocen que la colaboración de la administración y los ayuntamientos de cada municipio resulta imprescindible para el crecimiento de la aplicación.