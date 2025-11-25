El AMB impulsa la segunda fase de la campaña ‘Al bus, cap abús’

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), lanza la segunda fase de la campaña 'Al bus, cap abús!', una iniciativa que busca frenar las agresiones y situaciones de abuso que, ocasionalmente, todavía se producen en el transporte público, en particular en los autobuses metropolitanos. Bajo el lema 'Som L.A.G.E.N.T del Bus', el organismo busca implicar directamente a los usuarios y luchar de manera conjunta contra esta lacra social, que se produce en general, el todos los espacios públicos.

“Las agresiones que se producen en el transporte público y que queremos prevenir y combatir son aquellas que habitualmente no se denuncian. Nos referimos a miradas, comentarios o tocamientos que, ocasionalmente, siguen produciéndose a bordo del bus” , afirma el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón. “Son totalmente inadmisibles y debemos ser contundentes con estas acciones. De ahí el lema de la campaña: ¡En el bus, ningún abuso!”, concluye.

Miradas, comentarios o tocamientos se invisibilizan y no se denuncian

Seguridad, equidad e inclusión

El transporte público se ha convertido en un espacio clave en la lucha contra la violencia y el acoso. Las encuestas más recientes del AMB reflejan una realidad persistente: una parte significativa de la ciudadanía viaja en alerta, y las mujeres, en particular, experimentan una sensación de vulnerabilidad mayor que los hombres. No se trata solo de episodios graves, sino también de comportamientos cotidianos, comentarios o gestos inapropiados, que erosionan la percepción de seguridad.

A esta realidad se suma un dato relevante: el Índice de Satisfacción del Cliente 2024 (ISC 2024) evidencia una diferencia clara en el uso del transporte público. El 68 % de las personas que viajan en los autobuses diurnos son mujeres, frente al 31,2 % de los hombres. En el servicio nocturno, el Nitbus, la proporción es prácticamente equitativa: 50,3 % de mujeres y 49,1 % de hombres. Esta mayor presencia femenina en los buses diurnos refuerza la necesidad de medidas específicas que garanticen su seguridad. Por ello, el AMB insiste en que el reto no es solo mejorar el servicio, sino también reforzar la sensación de seguridad: "Debemos planificar y establecer los servicios atendiendo las demandas y necesidades de los usuarios y poner también el foco en la prevención. Nuestro objetivo no es solo ofrecer un buen servicio, sino hacerlo pensando en el bienestar de las personas, incorporando criterios de seguridad, equidad e inclusividad", apunta Cordón.

Los carteles de la campaña ‘Al bus, cap abús!’, presentes en el transporte público del área metropolitana de Barcelona. / Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

La campaña ‘Al bus, cap abús!’ del AMB apela directamente a la intervención de los pasajeros cuando detecten una situación de acoso. "No queremos generar alarmismo", puntualiza el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad de el AMB. "Buscamos y pedimos la complicidad de los usuarios del Bus Metropolitano, a menudo son otros pasajeros los primeros y los únicos que detectan estas situaciones, y en ese momento su intervención es clave", dice.

Esta iniciativa ha sido impulsada por el grupo La Mirada, liderado por un equipo de técnicas de Movilidad del AMB que incorpora la visión feminista de manera transversal en los servicios y proyectos metropolitanos de movilidad.

Paradas intermedias a demanda

En la línea de mejorar la calidad de la experiencia del usuario y de proteger a los colectivos vulnerables, el AMB ha ampliado recientemente un servicio característico del Nitbus: las paradas intermedias a demanda. La medida, que comenzó como una prueba piloto hace unos años y está pensada especialmente para mujeres y menores, ya está activa en un total de 16 líneas de autobús metropolitano nocturno (Nitbus) y en 17 municipios. En concreto, permite que los usuarios se acerquen más a su destino y bajen en un punto intermedio del recorrido, reduciendo así el tiempo que deben caminar solos.

El Nitbus del AMB es un servicio esencial e imprescindible para la movilidad nocturna. Operativo de 22:00 a 6:00 h y con una frecuencia de paso de entre 15 y 20 minutos, es actualmente el único medio de transporte que garantiza los desplazamientos nocturnos, de lunes a domingo, en la metrópolis de Barcelona.