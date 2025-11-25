Los abogados de Barcelona atienden a 36 víctimas de violencia machista cada día

Entre enero y octubre de este año los letrados del Colegio de la Abogacía de Catalunya (ICAB) han realizado 10.899 asistencias por violencia machista y de género, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo de 2024. Así lo ha anunciado la decana del ICAB, Cristina Vallejo, en el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que cada año celebra el colegio.

Los abogados del Turno de Oficio han hecho 996 actuaciones más este año que el anterior. En concreto, de media cada mes hacen 1.089 asistencias en comisarías y en los juzgados: los procedimientos diarios se han incrementado de 33 a 36 en comparación con el año pasado. Vallejo ha recordado que hay cinco abogados de guardia cada día para este tipo de asistencias y ha pedido "más recursos" para la atención.

En este sentido, la diputada del Turno de Oficio del ICAB, Cristina Capuz, ha explicado que los abogados que están de guardia 24 horas deben desplazarse a diferentes comisarías para atender a la víctima y que no siempre están cerca, por lo que se requiere reforzar esta asistencia. Pese a ello, Capuz ha remarcado que los letrados se han marcado el "compromiso de estar antes de una hora en la comisaría para atender a las víctimas que acuden a interponer una denuncia". El ICAB tiene 1.014 abogados especializados en violencia de género que reciben formación especializada.

Violencia virtual

Según Capuz, de las 10.899 designaciones para atender a víctimas realizadas durante los primeros 10 meses del año, 8.445 son por casos de violencia en las que hay o ha habido una relación afectiva entre agresor y denunciante, lo que supone un 8,3% más que en 2024. Sobre violencia machista, sin que víctima y agresor tengan relación sentimental, se han hecho 2.454 actuaciones en los 10 primeros meses de 2025 (un aumento del 16,25%).

Sobre este tipo de asistencias, los abogados han remarcado que cada vez atienden más casos de violencia machista virtual y que las víctimas son cada vez más jóvenes. En este sentido, afirman que han aumentado los casos de menores de entre 13 y 16 años que sufren acoso virtual, como por ejemplo que, tras una ruptura sentimental, circule por toda la clase una foto comprometida que se había enviado a su pareja.

Educación y prevención

Por eso la diputada responsable de la Comisión de los Nuevos Modelos de Familia, Cristina Díaz-Malnero, ha remarcado la importancia de la educación preventiva que establece la legislación en los más jóvenes. Además, Teresa Blasi, presidenta de la Comisión de Mujeres Abogadas, ha recordado que cada vez hacen más formación entre los colegiados sobre este tipo de violencias digitales.

Precisamente, esta formación constante con perspectiva de género es una de las actuaciones previstas por el ICAB para "combatir" este tipo de violencia, según ha explicado la decana Cristina Vallejo. También ha reclamado más apoyo de las administraciones así como que atiendan sus "propuestas legislativas" para defender los derechos de los colectivos vulnerables.

Vallejo también ha anunciado que la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Catalunya ha puesto en marcha un punto lila de acompañamiento de las colegiadas que denuncien acoso sexual o discriminación por razones de sexo y género dentro y fuera del ámbito laboral.