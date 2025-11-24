La UAB impulsa la empresa Ludia Bio para asesorar en el desarrollo de medicamentos biosimilares

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha impulsado la creación de Ludia Bio, una nueva empresa especializada en el asesoramiento para el desarrollo de medicamentos biosimilare, fármacos en esencia iguales en términos de calidad, eficacia y seguridad que los medicamentos biológicos de referencia cuyo mercado vive "una expansión sostenida a escala global".

Los medicamentos biológicos similares, comúnmente denominados biosimilares, son un medicamento biológico equivalente en su estructura molecular, actividad farmacológica, eficacia y seguridad a otro biológico, denominado medicamento de referencia, autorizado en el espacio económico europeo, cuya patente ha vencido y del que existe una amplia experiencia de uso clínico. Los medicamentos biosimilares tienen una consideración regulatoria distinta de los genéricos (con estructuras químicas más sencillas) ya que, en general, los productos biológicos son estructuralmente más complejos. Sin embargo, un biosimilar debe tener un alto grado de equivalencia con el medicamento de referencia en estructura físico-química y actividad biológica o farmacológica.

Los biosimilares permiten reducir costes sanitarios y ampliar el acceso de la ciudadanía a tratamientos de alta complejidad, como, por ejemplo, los que se hacen con anticuerpos monoclonales para el tratamiento de enfermedades inmunitarias y de cáncer.

La UAB ha alertado de que "todavía existen nichos de mercado poco explorados" y que el lanzamiento de medicamentos biosimilares aprobados por la Comisión Europea en países emergentes y el asesoramiento a laboratorios de esos países son algunas de las necesidades detectadas.

Así, Ludia Bio nace con la misión de hacer llegar los beneficios de los biosimilares a nuevos mercados y contribuir a una industria farmacéutica "más accesible", ha destacado el líder del proyecto, el profesor Fernando de Mora, catedrático de farmacología de la UAB y experto en el campo de los biosimilares.