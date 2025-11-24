Los servicios de información especializada para mujeres en Catalunya han realizado más de 19.000 atenciones este año

Entre enero y septiembre de este año se han producido en Catalunya 8 feminicidios que han dejado huérfanos a 5 menores. Además, los Servicios de Intervención Especializada (SIE) en violencias machistas de la Generalitat han atendido a 10.175 mujeres, 457 adolescentes y 1.480 hijos e hijas de las mujeres atendidas en el servicio. Estos son algunos de los datos que se desprenden de los "Datos clave de las violencias machistas en Catalunya" que ha hecho públicos este lunes el Institut Català de les Dones con motivo del Dia Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer que tiene lugar este martes 25 de noviembre.

Prácticamente la mitad de las personas atendidas por alguno de los 22 SIE que hay actualmente en Catalunya–4.389–, recurrían por primera vez a este instrumento. Se trata de un servicio gratuito que ofrece atención especializada y acompañamiento a todas las mujeres y a sus hijos e hijas afectados por la violencia machista para facilitar su proceso de recuperación y reparación. En total, los SIE han realizado 38.478 sesiones individuales con las víctimas.

Por otro lado, las personas víctimas de violencia machista han recurrido este año 9.850 veces a la línea telefónica 900 900 120, un servicio gratuito, confidencial y disponible permanentemente que ofrece atención psicológica y un primer asesoramiento jurídico a las víctimas.

19.735 atenciones

Más allá de los recursos de la Generalitat, los Servicios de Información y Atención a las Mujeres, presentes en los municipios de más de 20.000 habitantes, han realizado 81.772 atenciones y han alcanzado a 19.735 mujeres. Además, 577 personas –307 mujeres y 207 hijos e hijas– han acudido a los servicios de alojamiento especializado, en los que se habilitan espacios seguros para las personas en situación de riesgo motivada por la violencia machista. También se ha activado en 599 ocasiones el Servicio de Intervención en Crisis, un programa que atiende con la mayor inmediatez posible a las víctimas tras un episodio especialmente violento.

También han sido atendidos en lo que va de año 1.376 niños y niñas en los Servicios técnicos de puntos de encuentro, que ofrecen un espacio neutral y con la presencia de personal calificado para que en situaciones de conflictividad, como divorcios o casos en que la tutela de los hijos recaiga en la administración, los menores puedan encontrarse con sus progenitores o familiares.

Los datos que ofrece el Institut Català de les Dones también incluyen algunas estadísticas del Departament d'Interior y del Consejo General del Poder Judicial acerca de las denuncias y hechos delictivos relacionados con la violencia machista. En total, este 2025 los Mossos han recibido 8.364 denuncias por violencia machista en el ámbito de la pareja y han detectado 1.763 hechos delictivos contra la libertad y la indemnidad sexual.

También este 2025 se han detectado dos casos de matrimonios forzados –cinco menos que el año pasado– y tres casos de mutilación genital femenina –nueve menos que en 2024–. Además, según el CGPJ, más del 90% de las denuncias que se tramitan vía el Juzgado de Violencia sobre la Mujer resultan en condenas, una cifra que desciende hasta alrededor de un 60% en los juzgados penales.

"Estas cifras muestran que la violencia machista sigue siendo una emergencia social. Nuestra obligación como GOvern es garantizar que ninguna mujer se sienta sola y que la respuesta pública sea cada vez más rápida, más especializada y más accesible en todo el territorio", ha destacado a tenor de los datos la Consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor.