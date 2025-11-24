Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Ola de frío

Ola de frío polar en España | Última hora de las temperaturas bajo cero y la nieve en Barcelona y resto de Catalunya

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes

Nevada en Bolquere, Cerdanya francesa

Nevada en Bolquere, Cerdanya francesa

Nevada en Bolquere, Cerdanya francesa / EPC

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.

La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde de este jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
  2. Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
  3. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  4. Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
  5. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  6. Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana
  7. Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
  8. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta

La revolución inmersiva sin gafas VR se abre paso en museos, galerías y espacios expositivos audiovisuales en Europa

La revolución inmersiva sin gafas VR se abre paso en museos, galerías y espacios expositivos audiovisuales en Europa

La extracción masiva de agua ha desplazado el eje de rotación de la Tierra

La extracción masiva de agua ha desplazado el eje de rotación de la Tierra

El planeta arde y la diplomacia fracasa

El planeta arde y la diplomacia fracasa

La violencia machista 10 años después: "Aún tengo miedo laboral, al separarme me quedé con un bebé, 50 euros y sin trabajo"

La violencia machista 10 años después: "Aún tengo miedo laboral, al separarme me quedé con un bebé, 50 euros y sin trabajo"

El consumo de platos preparados sigue disparado en 2025 y suma otro aumento del 5,8%

El consumo de platos preparados sigue disparado en 2025 y suma otro aumento del 5,8%

Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras

Nazareth Castellanos, doctora en Neurociencia: "Una respiración a la deriva es una mente a la deriva"

Nazareth Castellanos, doctora en Neurociencia: "Una respiración a la deriva es una mente a la deriva"

Ola de frío polar en España | Última hora de las temperaturas bajo cero y la nieve en Barcelona y resto de Catalunya