Los Mossos calculan que hay 4.000 delincuentes activos con riesgo de persistencia en Catalunya

Están catalogados como Delincuentes Activos con Riesgo de Persistencia DARP, según los Mossos d'Esquadra, y hay 3.969 actualmente en Catalunya tal y como se ha anunciado en la presentación del balance del plan Kanpai. Se trata de criminales que han cometido como mínimo dos delitos en los últimos seis meses y hayan sido detenidos, que presenten una elevada reincidencia delictiva y que el riesgo de volver actuar esté vigente en un territorio y momentos determinados.

Los Mossos les atribuyen delitos como hurtos, robos con fuerza y violencia en vía pública, establecimientos, domicilios y vehículos, y receptación, que es comprar los objetos sustraídos. El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, ha explicado que se trata de criminales que acumulan numerosas detenciones pero que seguirán delinquiendo hasta que los atrapen o se vayan por la presión policial.

Hasta ahora en Barcelona la policía catalana consideraba que un detenido era reincidente según su "persistencia delictiva", que se concretaba en cumplir algunos de estos requisitos: siete o más detenciones por hurto, cinco o más detenciones entre robo con violencia y hurto, siete o más detenciones por robo con fuerza o cinco o más detenciones por robo con fuerza, violento o con intimidación. Bajo esta premisa se contabilizaron entre el 1 de enero y el 31 de agosto 830 delincuentes que concentran el 34% de los delitos de robos y hurtos.

Sin embargo, el Departament d'Interior y los Mossos han cambiado los criterios para establecer esta delincuencia con riesgo de persistencia. Según ha explicado el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, es diferente la problemática criminal en Barcelona y su área metropolitana que en otras localidades en las que puede existir "una actividad menor pero repetitiva que también provoca alarma social". Por eso decidieron considerar a estos multirreincidentes bajo un requisito más amplio como que hayan cometido dos delitos o dos detenciones en los últimos seis meses y tenga un alto riesgo de reincidencia. Son los DARP.

Con estos parámetros los Mossos tienen cuantificados a 3.969 delincuentes de los que el 78% actúa en Barcelona y el área metropolitana y el 22% en el resto de Catalunya. Estos sospechosos actúan siempre en espacios concretos, ya que dominan su entorno: dónde vivir, dónde reunirse con otros cómplices, dónde robar y dónde vender objetos sustraídos.

Esquius ha remarcado que los delincuentes en Catalunya no se suelen desplazar de un área concreta a otra por la presión policial y que suelen actuar cerca de sus viviendas para poder esconder lo robado. Por eso, el perfil más habitual es de ladrón oportunista que conoce la zona en la que opera. Trapero también ha señalado que se han realizado pocas identificaciones de una misma persona en varios puntos del territorio.

Índice de reincidencia

Los Mossos también disponen de un índice de actividad delictiva que permite monotorizar estos delincuentes persistentes para establecer actuaciones que permitan su arresto, disuadirlos o rehabilitarlos. Este índice es un "sistema específico de control y evaluación del estado de la delincuencia persistente para conocer el riesgo de reincidencia. La posibilidad de reincidencia está prevista en función de un histórico acumulado de un sujeto en los últimos dos años", según la policía catalana.

Además, remacan que "nos adaptamos a la problemática, actuamos sobre cada DARP para prevenir nuevos delitos y buscamos vías de neutralización de la dinámica criminal con la resta de actores del sistema de justicia penal".

El Balance de seguridad y actividad policial de los Mossos de 2024 indicaba que por delitos contra el patrimonio, como robos y hurtos, se detuvieron a 15.270 sospechosos, un 5% más que el año anterior. De estos arrestados el 4% son personas detenidas 7 o más veces, el mismo porcentaje que 2023. Los Mossos recuerdan de los 637 multireincidentes con 7 o más detenciones, 599 son varones (94%) y 38 son mujeres (6%). La media de detenciones en varones es de 11 y en mujeres es de 9.

En concreto, 253 varones fueron detenidos entre 7 y 8 veces, 266 entre 9 y 15 veces, 42 entre 16 y 19 ocasiones, 33 entre 20 y 37 y finalmente 5 detenidos varones son los que tienen más detenciones, entre 41 y 52. La media de edad, tanto en mujeres como con varones, es de 30 años. Por nacionalidad, un 57,5% son marroquíes y argelinos. Las tipologías patrimoniales más habituales de los multidetenidos de 7 son los hurtos (35,5%), los robos con violencia y/o intimidación (24,6%) y robos con fuerza (20,7%). En cuarto lugar, menos destacable, son los robos con fuerza interior vehículo con un 9,3%.