Galardón de la Generalitat
Miquel Roca, premio Justicia de la Generalitat, llama a "reforzar el crédito de la justicia"
Directo | Dimite el fiscal general del Estado tras su condena en el Tribunal Supremo: última hora y reacciones
Los Pujol intentan evitar el juicio 'in extremis' con la 'Operación Cataluña' y los límites impuestos por Andorra
El abogado y expolítico catalán Miquel Roca i Junyent ha recibido este lunes el Premio Justicia que concede la Generalitat en un acto en el que también se ha concedido este galardón a la Asociación de Profesionales de la Mediación de Conflictos de Catalunya. Los premios Justicia son la más alta distinción de la Generalitat en el ámbito jurídico y reconocen iniciativas y actuaciones que hayan supuesto una mejora considerable en el Derecho catalán y en la justicia en Catalunya.
Tras recibir el galardón, Miquel Roca ha afirmado que en ocasiones se tiene que "alzar la voz" desde un "sólido respeto" para reclamar la necesidad de "reforzar el crédito de la justicia" como una obligación de la calidad democrática del país.
A la situación judicial que vive España, en un día marcado por el inicio del juicio a la familia del expresidente Jordi Pujol y por la renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha referido también el president, Salvador Illa, para expresar su "máxima confianza" en el poder judicial. "(Lo que) os quería decir, de una forma especialmente enfática hoy, es reafirmar el respeto, mío y del Govern, al poder judicial. Respeto y confianza", ha afirmado Illa en el acto institucional del Día de la Justicia, celebrado en el Palau de la Generalitat y al que también ha asistido el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
- En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
- Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta