Miquel Roca, premio Justicia de la Generalitat, llama a "reforzar el crédito de la justicia"

El abogado y expolítico catalán Miquel Roca i Junyent ha recibido este lunes el Premio Justicia que concede la Generalitat en un acto en el que también se ha concedido este galardón a la Asociación de Profesionales de la Mediación de Conflictos de Catalunya. Los premios Justicia son la más alta distinción de la Generalitat en el ámbito jurídico y reconocen iniciativas y actuaciones que hayan supuesto una mejora considerable en el Derecho catalán y en la justicia en Catalunya.

Tras recibir el galardón, Miquel Roca ha afirmado que en ocasiones se tiene que "alzar la voz" desde un "sólido respeto" para reclamar la necesidad de "reforzar el crédito de la justicia" como una obligación de la calidad democrática del país.

A la situación judicial que vive España, en un día marcado por el inicio del juicio a la familia del expresidente Jordi Pujol y por la renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha referido también el president, Salvador Illa, para expresar su "máxima confianza" en el poder judicial. "(Lo que) os quería decir, de una forma especialmente enfática hoy, es reafirmar el respeto, mío y del Govern, al poder judicial. Respeto y confianza", ha afirmado Illa en el acto institucional del Día de la Justicia, celebrado en el Palau de la Generalitat y al que también ha asistido el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.