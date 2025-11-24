Gracias al GPS
Le roban el patinete en Igualada, lo encuentra a través de su GPS y se enfrenta al ladrón para recuperarlo
El autor del hurto es un joven de 21 años, al que se le abrieron diligencias penales para esclarecer los hechos
Xavi Moraleda
Le roban el patinete eléctrico en Igualada y lo acaba recuperando días después gracias al dispositivo GPS que tenía instalado. Al dar con la ubicación en tiempo real del vehículo, que se encontraba en el barrio del Rec, se desplazó allí y lo encontró. Decidido a recuperarlo, se enfrentó al joven que lo llevaba, un hombre de 21 años, y acabaron peleándose. A raíz de la discusión, la Policía Local recibió un aviso e inmediatamente se desplazaron al lugar para ponerle fin, pero al ver a los agentes, el acusado huyó en el patinete.
Como relatan fuentes del cuerpo, al llegar al barrio del Rec vieron que el hombre huía a gran velocidad, pero lo acabaron interceptando. Entonces, le abrieron las diligencias penales pertinentes para esclarecer el hurto del vehículo de movilidad personal, valorado en casi 900 euros, y lo devolvieron a su propietario.
