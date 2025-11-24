Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gracias al GPS

Le roban el patinete en Igualada, lo encuentra a través de su GPS y se enfrenta al ladrón para recuperarlo

El autor del hurto es un joven de 21 años, al que se le abrieron diligencias penales para esclarecer los hechos

El patinete que fue robado, valorado en unos 900 euros

El patinete que fue robado, valorado en unos 900 euros / Policia Local d'Igualada

Xavi Moraleda

Le roban el patinete eléctrico en Igualada y lo acaba recuperando días después gracias al dispositivo GPS que tenía instalado. Al dar con la ubicación en tiempo real del vehículo, que se encontraba en el barrio del Rec, se desplazó allí y lo encontró. Decidido a recuperarlo, se enfrentó al joven que lo llevaba, un hombre de 21 años, y acabaron peleándose. A raíz de la discusión, la Policía Local recibió un aviso e inmediatamente se desplazaron al lugar para ponerle fin, pero al ver a los agentes, el acusado huyó en el patinete.

Como relatan fuentes del cuerpo, al llegar al barrio del Rec vieron que el hombre huía a gran velocidad, pero lo acabaron interceptando. Entonces, le abrieron las diligencias penales pertinentes para esclarecer el hurto del vehículo de movilidad personal, valorado en casi 900 euros, y lo devolvieron a su propietario.

Catalunya lidera la tasa de donación de tejidos de personas fallecidas en España en 2024

Rosa Fontaíña, la mujer que tejió un lugar seguro frente al maltrato en Vigo

El plan contra la multirreincidencia de los Mossos deja 470 detenidos, 180 investigados y 24.000 identificados

Rescatados dos turistas noruegos en Gran Canaria tras ocho horas a la intemperie

Catalunya sale al rescate del legado de las abuelas cocineras: "El patrimonio culinario está en riesgo de desaparecer"

Aumentan la agresiones sexuales en Barcelona y la violencia con la que se perpetran: 7 de cada 10 casos son violaciones

La estación centenaria de la Sagrera condenada al derribo figura en el inventario de bienes de interés histórico

Cazado un ladrón de móviles que usaba el método 'underpaper' en Barcelona

