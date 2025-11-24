Ester Expósito narra la campaña de Igualdad contra la violencia vicaria por el 25N

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña contra la violencia vicaria. Se trata de un vídeo de poco más de seis minutos en el que la popular actriz Ester Expósito narra el texto original del escritor Hernán Casciari, "La búsqueda del tesoro".

Mirando fijamente a la cámara, Expósito explica que una vez, un hombre le pidió que grabara un vídeo que formaría parte de una especie de gincana con la que pretendía pedir matrimonio a su pareja. Sin embargo, la actriz sabría más tarde que sus palabras formaban parte de un macabro juego de amenaza y no de una pedida de mano.

En el vídeo, Expósito explica la historia de Inés y Matías, una pareja que tras cinco años de relación estable tienen a su hija Amelie. Todo cambia cuando Inés se queda sin trabajo y Matías empieza a ejercer violencia machista: empieza por controlarle los mensajes y acaba por pegar a Inés.

La pareja se sume entonces en una dinámica tóxica. "Matías siempre encontraba la forma de volver", recita Expósito, que explica que el agresor se volvió todavía más violento cuando Inés volvió a encontrar trabajo y dejó de depender económicamente de él. Finalmente, cuando Inés empezó a salir con un compañero del trabajo, Matías llevó a cabo su plan.

Recogió a Amelie y se la llevó tres días a un camping sin cobertura. Cuando llegó a su casa, Inés se encontró con una serie de notas y de pistas en las que, constantemente, amenaza con hacerle daño a Amelie. Una de las últimas pistas conduce a Inés al video que grabó la actriz.

"Matías tiene un tesoro escondido muy especial para ti. El amor es plantar un limonero juntos, compartir un postre, ver tu serie favorita. Ojalá quieras pasar el resto de tu vida con él, porque si no Matías se va a poner muy triste y nunca más verás tu tesoro", narra Expósito, pensando que Matías había escondido una caja con el anillo de compromiso.

El vídeo acaba con un mensaje escrito en el que se afirma que situaciones como las del texto se viven "por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres".