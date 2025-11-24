Movilidad
Detenido un conductor sin carné en Tona, cerca de Barcelona, que huyó con sus hijas menores tras volcar
EP
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 20 de noviembre a un hombre de 33 años en Tona (Barcelona) por presuntamente conducir sin carné y hacerlo bajo los efectos de las drogas, después de que tuviera un accidente de tráfico y huyera con sus dos hijas menores, informan en un comunicado este lunes.
Los hechos sucedieron en la C-17 a la altura del municipio, cuando los mossos constataron (gracias a los testimonios del accidente) que el hombre había dejado abandonada a su acompañante, que resultó herida leve, y huyó con sus dos hijas.
Poco después fue localizado a unos 500 metros del lugar y dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas, y una vez identificado en comisaría, los mossos supieron que tenía una orden de detención, por lo que fue arrestado y pasó a disposición judicial al día siguiente.
