Catalunya sale al rescate del legado de las abuelas cocineras: "El patrimonio culinario está en riesgo de desaparecer"

El patrimonio culinario de Catalunya está en peligro. Precisamente por este motivo se ha creado el proyecto Gastrosàvies, impulsado por el Departament d'Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y liderado por la Fundació Alícia, que reúne más de 300 recetas tradicionales recopiladas gracias a la colaboración de numerosas abuelas cocineras de todo el territorio. Hoy, Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages, ha acogido la presentación de la iniciativa, que busca “recuperar el conocimiento transmitido de generación en generación durante siglos”, tal como han explicado sus promotores.

Para abrir la jornada ha intervenido el conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig: “Estoy muy emocionado, es un día muy especial para nuestro país”. El político ha asegurado que este proyecto debería haberse impulsado mucho antes para cuidar el “patrimonio gastronómico” y reivindicar todo lo que “han hecho las mujeres de este país, especialmente las abuelas, que han sido el pilar de nuestra sociedad y de la cocina catalana, muchas veces de forma invisibilizada”.

Más de 700 años

Ordeig ha continuado agradeciendo la labor de todas las mujeres cocineras: “Queremos construir el país a partir de la recopilación de todo el patrimonio culinario que atesoráis desde hace más de 700 años”. Con todo, el conseller ha subrayado que este conocimiento gastronómico “está en riesgo de desaparecer” y que, por ello, es necesario volver la mirada hacia la tradición, nuestros productos y nuestra forma de hacer: “Necesitamos que las abuelas os reivindiquéis cada día”. “Está muy bien conocer, pero primero hay que valorar lo de casa”, ha remachado.

El político también ha puesto énfasis en la importancia de “amar el territorio, el mundo rural, los productos de la tierra y la actividad agraria” para asegurar su continuidad. “Quiero que mi país sea conocido dentro y fuera por la cocina catalana”, ha añadido. En este sentido, Ordeig ha hecho referencia al proyecto Gastrosàvies, que contribuirá a preservar la gastronomía propia, los hábitos alimentarios que conlleva y las raíces a través de la identificación y conservación de las recetas tradicionales. “Tenemos la mejor cocina del mundo porque tenemos a las mejores abuelas del mundo, a las que a veces no hemos sabido reconocer”, ha concluido.

Nueva ley de la alimentación

En declaraciones posteriores, Ordeig ha hablado sobre la hoja de ruta de los próximos años. En este sentido, ha avanzado que dentro de unos meses se aprobará “la ley de la alimentación de Catalunya, que debe ser la estrategia alimentaria de la próxima década” y que irá ligada a la iniciativa presentada hoy en Món Sant Benet. Estos ejes de trabajo permitirán, según el conseller, “establecer un diálogo intergeneracional entre los jóvenes y las personas mayores para no repetir errores”.

Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós, también ha participado en la apertura del acto. El edil ha reivindicado el valor de la región central como un territorio donde “no solo tenemos abuelas que preparan comidas exquisitas, sino que también contamos con sorpresas como Món Sant Benet”. A su vez, ha agradecido la presencia de asistentes llegadas de todo el territorio catalán: “¡Qué bonita es Cataluña!”, ha finalizado.

Conocimiento y tradición

Tras las intervenciones institucionales, se han celebrado varias mesas redondas en las que se ha hablado del proyecto, de sus objetivos y de cómo transmitir los conocimientos de las abuelas en el futuro. También se han expuesto diversas experiencias de todo el territorio, se han realizado demostraciones culinarias y, antes del almuerzo, Joan Roca ha presentado el caso del Celler de Can Roca como ejemplo de excelencia en la transmisión del legado gastronómico.