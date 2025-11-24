Montserrat renovará su histórico teleférico y aumentará la capacidad de viajeros

El histórico Aeri de Montserrat, un medio de transporte casi centenario, tendrá una nueva versión. La instalación y el servicio se remodelarán por completo con el objetivo, sobre todo, de aumentar su capacidad y garantizar al máximo su funcionalidad en casi cualquier circunstancia. El actual puede transportar un total de 35 personas en cada trayecto (es la capacidad de cada cabina), en un viaje que dura cinco minutos. Durante todo el año pasado transportó cerca de 300.000 personas. Desde la estación situada a pie de carretera y del río Llobregat hasta la que se encuentra bajo el santuario, el funicular aéreo de Montserrat salva un desnivel de 544 metros en un recorrido de unos 1.300 metros.

Con este objetivo, el Departament de Territori de la Generalitat y la Abadía de Montserrat han hecho público este lunes el acuerdo para sacar adelante este ambicioso proyecto, que se enmarca en un plan aún más amplio para mejorar la movilidad de acceso al santuario y al conjunto del parque natural de Montserrat, que incluye otras medidas.

El acuerdo contempla la creación de dos grupos de trabajo, uno técnico y otro jurídico, que estudiarán y valorarán la construcción del nuevo aéreo, es decir, la renovación integral del actual, en el mismo lugar donde opera desde hace nueve décadas. Se proyectará la intervención técnica que se debe llevar a cabo, se calculará la inversión necesaria y, muy relevante también, se planteará la fórmula de explotación de la nueva infraestructura. Una fórmula que, de entrada, pasaría por la constitución de una sociedad privada con participación pública (entre la Abadía de Montserrat y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya).

Mejorar las conexiones

Además, este proyecto incluirá también el estudio de mejoras en los enlaces entre la línea R5 (la de Ferrocarrils que conecta el Bages) y el Aeri, y en los accesos al aparcamiento de vehículos que hay en la estación inferior de este servicio.

En cuanto a las actuaciones de mejora en las carreteras principales de acceso a la montaña, se estudiarán intervenciones en el acceso al aéreo o en el puente de enlace que conecta la C-55 con la estación inferior por encima del río Llobregat, así como diferentes alternativas para dar más fluidez a las vías de acceso al recinto del santuario por la BP-1103 (carretera de Can Maçana) y la BP-1121 (la que va desde la C-55 a Monistrol), así como en el aparcamiento del recinto y las áreas de estacionamiento del parque.

Reducir el vehículo privado

Según se ha destacado en el acto de firma del protocolo, este nuevo marco de colaboración entre Territori y la Abadía tiene como objetivo "descargar las carreteras del entorno de Montserrat del máximo número de vehículos particulares a través del refuerzo de los transportes de alta capacidad" como son la línea R5 de Ferrocarrils y el cremallera de FGC; el aéreo, gestionado por la Abadía, y las infraestructuras viarias de acceso con autocares.

La consellera Sílvia Paneque ha destacado que en Montserrat "conviven un paisaje, una comunidad y miles de visitantes", y que es "esta afluencia la que nos sitúa ante la necesidad de gestionarla con rigor y con visión de futuro". En este sentido, ha subrayado que el aéreo actual "nos ha prestado un servicio extraordinario", pero que "el envejecimiento y una demanda creciente nos obligan a esta mejora", con la que se quiere ganar "más seguridad, más fiabilidad y más capacidad". Todo ello, y junto con el resto de medidas que se quieren estudiar, para "mejorar y potenciar los sistemas de transporte de movilidad colectiva para acceder a la montaña" y para "ir reduciendo gradualmente el vehículo privado".

El abad Manel Gasch también ha incidido en esta línea, subrayando que "estamos ante una gran oportunidad para mejorar la gestión de la movilidad en la montaña y dar un salto cualitativo muy importante en cuanto a la sostenibilidad y la protección del medio natural". Y en este sentido ha destacado que "no buscamos un aumento cuantitativo de los visitantes, sino su mejora cualitativa".

Además de Paneque y Gasch, el protocolo lo han firmado el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz Novella, y el gerente de Aeri de Montserrat, Héctor García Collado.

El abad de Montserrat, Manel Gasch, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, contemplan a al presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, y al gerente del, Héctor García Collado, en la firma del acuerdo. / David Bricollé

El último aguacero encendió las alarmas

Este acuerdo y este propósito llegan poco tiempo después de que Montserrat viviera uno de los episodios que, de tanto en tanto, ponen en tensión la conexión del santuario con su en torno, teniendo en cuenta que se trata de un espacio muy sensible, no solo por su significado y valores naturales y culturales, sino también porque este atractivo lo convierte en un gran polo de atracción de visitantes, con unas 2,5 millones de personas que anualmente pasan por el entorno del santuario.

Este último episodio fue el que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, cuando se produjo un temporal en el Bages que marcó un récord histórico de lluvia desde que se tienen registros en la zona. La estación de Montserrat – Sant Dimes acumuló 129,3 l/m², la cantidad más elevada registrada en los 22 años de datos de la estación. Y en solo una hora, a primera hora de la tarde, cayeron 111,6 litros. Eso provocó grandes avenidas de agua en un macizo con una geología muy sensible y propensa a los desprendimientos y corrimientos de tierra. Como consecuencia, ese día las dos carreteras de acceso antes mencionadas quedaron cortadas durante unas horas a lo largo de la tarde, de manera que solo se podía acceder o salir de la zona del monasterio con el aéreo o el cremallera.

Un transporte con 95 años de historia

El aéreo de Montserrat ha celebrado este año 95 años. Su historia arranca a principios de la década de 1920, cuando la compañía Ferrocarrils Catalans abrió el tramo hasta Monistrol, camino de Manresa. Fue entonces cuando un grupo de empresarios catalanes propuso la construcción de un sistema más rápido y seguro para el acceso al Monasterio de Montserrat, paralelo al tren cremallera que ya prestaba servicio años atrás.

La idea se transformó en proyecto. La elección del medio de transporte del teleférico para llevarla a cabo no solo se debió a la economía del proyecto en sí, sino también a la novedad que representaba entonces en el país el transporte de pasajeros por cable.

Obra de ingeniería avanzada

En 1926 se ejecutó el proyecto inicial del teleférico, encargado al ingeniero Ricardo López en combinación con la empresa alemana Adolf Bleichert & Co y el ingeniero Hans Gründel, especializada en la época en la construcción de teleféricos de vaivén, con una tecnología muy vanguardista y segura.

El proyecto inicial incluía dos apeaderos más: uno en la torre situada justo al lado del camino de la Santa Cova y otro en una estación que se encontraba en la misma carretera que actualmente enlaza Olesa de Montserrat y Monistrol. Finalmente, ninguno de los dos apeaderos se construyó.

En junio de 1928 se otorgó a Josep Marsans Claramunt la concesión del teleférico como ferrocarril secundario por Real Orden. Y fue unos meses después, el 29 de diciembre de 1928, cuando se constituyó la sociedad que aún hoy administra el teleférico: Funicular Aeri de Montserrat, S. A.

En octubre de 1928, justo después de haber obtenido la concesión, se iniciaron las obras de construcción. El contratista principal fue la empresa de Estanislao Llobet.

A lo largo de 1929 se llevaron a cabo diversas gestiones con la compañía Ferrocarrils Catalans para construir un apeadero de la recién estrenada línea Barcelona-Manresa justo al lado de la estación inferior del Aeri de Montserrat.

Pese a las dificultades propias de la construcción de una instalación como la del teleférico, el 23 de diciembre de 1929 se puso en marcha, en pruebas, la infraestructura.

El 17 de mayo de 1930 se abrió al público, tras los correspondientes permisos, autorizaciones, revisiones y comprobaciones, el servicio del Aeri de Montserrat. A lo largo de todo el año el servicio funcionó plenamente y tuvo muy buena acogida entre las personas que se acercaban hasta el aéreo para vivir la experiencia.

No fue hasta agosto de 1931 cuando se abrió al público el uso del puente sobre el río Llobregat. Por tanto, el Aeri funcionó durante algo más de un año con el acceso limitado a los caminos junto al río y al apeadero del ferrocarril.

En 1950 se hizo una gran inversión en tecnología y maquinaria para aumentar la velocidad del teleférico. Esta, después de obtener la correspondiente autorización, pasó de 2,5 m/s a 5 m/s, con la finalidad de aumentar la capacidad de transporte del teleférico, dado que los días festivos se producían largas esperas y aglomeraciones de público.

