¿Cómo actúa un hospital ante la violencia de género?: los pasos de los sanitarios que detectan casos "hasta en pediatría"

Una mañana de marzo, Marta [nombre ficticio], una mujer de unos 50 años, llegó a las puertas de Urgencias del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Bormujos, Sevilla) con erosiones en la piel y una contunsión en la muñeca. Su vida, a juzgar por las heridas, no corría riesgo, pero su integridad sí. Cuando fue su turno contó lo sucedido: tuvo una discusión con su ex pareja, intentó huir, pero él la agarró del cuello, la tiró al suelo en mitad de la calle y la agredió. Automáticamente, tras escuchar a la paciente, el centro activó su protocolo de actuación contra la violencia de género, un programa pionero que forma a los sanitarios para que las víctimas sean atendidas con la mayor seguridad, rapidez y sensibilidad posible durante el proceso.

A su llegada a Urgencias, Marta fue atendida en consulta con un "acto único": médico, enferma y trabajadora social estuvieron presentes para que la víctima solo tuviera que explicar lo ocurrido en una ocasión. De acuerdo con el protocolo, fue asistida con prioridad en el triaje, se le asignó un médico, no esperó en la sala de espera, tampoco fue llamada por megafonía por cuestiones de seguridad, y estuvo acompañada por la auxiliar de enfermería en todo momento. El objetivo de este programa, es que la paciente no esté en el centro más de tres horas si no se requiere ingreso.

Marta explicó a los sanitarios que es una mujer divorciada y sus hijos viven con el padre. No contaba con una red social de apoyo, era dependiente económicamente y no tenía vivienda. Los sanitarios lo calibraron como una situación de "peligro extremo" porque su ex marido no respetó la orden de alejamiento. El hospital, siguiendo el protocolo, llamó a la Guardia Civil y Marta fue trasladada a una casa de acogida, un hogar seguro en el que vive desde hace meses.

El caso de esta mujer no es no aislado. La violencia de género sigue siendo una lacra a todos los niveles y especialmente en Andalucía. En 2024, encabezó la lista nacional con 10 mujeres asesinadas por violencia machista. Según los datos del Servicio de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, se registraron 40.168 denuncias por violencia de género. Es decir, un total de 110 denuncias al día.

Sanitarios especializados en violencia de género

En el hospital aljarafeño, la historia de Marta es uno de los 56 casos de violencia de género que han abordado los sanitarios en lo que va de año. El año pasado fueron 59 y el anterior 77. En 2016, todas las víctimas han sido atendidas según el sistema que tiene el centro desde 2016 y que recibe el nombre de Comisión interdisciplinar para la actuación ante la violencia de género. Es un programa adaptado al protocolo andaluz que desde 2022 cuenta con la certificación de Centros Comprometidos contra la Violencia de Género otorgado por la Agencia de Calidad y la Consejería de Sanidad.

Como él, también gozan de esta distinción el Hospital Virgen del Rocío, el Hospital Virgen Macarena, el Hospital de Valme y, desde hace poco, algunos centros privados. El objetivo del centro es seguir siendo referente para la población en materia de violencia de género y que las mujeres identifiquen este hospital como "un entorno seguro y especializado".

La presidenta de la comisión en el San Juan de Dios, la enfermera Pilar Lara, destaca que este programa está formado por grupo multidisciplinar de profesionales: dirección Médica, dirección de Enfermería, el Servicio de Cuidados Críticos y de Urgencias, Trabajo Social, Pediatría y Ginecología. Según Lara, ha sido tal la evolución de esta comisión que los profesionales ya han aprendido a identificar este tipo de casos con mayor rapidez y sensibilidad. "Ahora ya detectamos casos hasta con los niños que vienen a Pediatría", asegura Lara.

Se refiere a aquellos menores que llegan a la consulta con autolesiones o con síntomas de haber ingerido voluntariamente medicamentos, tóxicos o alcohol. Lara recuerda un caso reciente en el que un niño llegó al hospital con síntomas de autolesiones: "Como la pediatra que lo atendió está formada en violencia de género indagó y pudo hablar con el menor. Él mismo reconoció que la pareja de su madre los maltrataba psicológicamente a ambos", apunta.

No es un tema menor, el año pasado el Gobierno andaluz atendió a unos 1.600 menores víctimas de violencia vicaria y de violencia de género en Andalucía. En el hospital están perfectamente establecidos los pasos a seguir en este tipo de casos que acaban derivándose a Servicios Sociales.

Protocolo ante el silencio

No todas las víctimas de violencia de género que llegan al hospital actúan como Marta, explicando qué les ha ocurrido y cuál es su situación. Muchas esconden la violencia de sus parejas, lo niegan en caso de ser preguntadas y se inventan otras historias para justificar esa nariz rota, los arañazos, los hematomas o cualquiera que sea su estado.

"Normalmente no concuerda lo que cuentan con los síntomas que presentan", explica Lara, a lo que añade: "Están temerosas, nerviosas, tienen baja autoestima y un fuerte sentimiento de culpa". Ante este tipo de casos, el objetivo es conseguir una atmósfera de confianza para que la víctima pueda contar la verdad y se active el protocolo de actuación. "Si no lo conseguimos, el caso se deriva a Trabajo Social, para que ellos intenten recabar más información", explica la enfermera, que insiste en la importancia de la labor de los trabajadores sociales en el hospital.

Todo cambia si la víctima acude con la pareja, en ese caso "la actitud del maltratador da indicadores importantísimos". "No la deja hablar y el que responde es él. Es muy controlador, no la deja sola en ningún momento, muestra faltas de respeto hacia ella y hacia las profesionales que son mujeres".

En estas circunstancias, el equipo de sanitarios programa una prueba en ese mismo momento con la mujer para separarla del agresor y conseguir hablar con ella. "Hay veces que aún así te lo niegan mil veces", dice la enfermera. El último paso del protocolo es llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin embargo, si desde el hospital no consiguen demostrar que están ante un caso de violencia de género, es Trabajo Social quien se hace responsable.

Según la presidenta de la comisión, es precisamente con este tipo de casos cuando es especialmente importante agudizar la sensibilidad. "Yo siempre repito la misma frase en las sesiones de formación: "Solo se ve lo que se busca y solo se busca lo que se tiene en mente". Por ejemplo, cuando llega un paciente con dolor torácico a ellos se les enciende una bombilla y contemplan que ese paciente pueda ser un código Ictus y lo tienen metido en vena, pues pasa lo mismo con las mujeres que son violencia de género, si lo tienen en mente lo podrán detectar antes".

Del total de víctimas, aunque en menor medida, también llegan casos de "peligro extremo". Es decir, aquellos con un tipo de lesiones que requieren ingreso hospitalario, abuso sexual repetido y donde el maltratador no respeta la orden de alejamiento. "En esos casos la mujer lo suele verbalizarlo porque está desesperada, han llegado al hospital gritando "¡Me mata, me mata, me mata!"".

Esta enfermera se reconoce preocupada. A pesar de que el protocolo hospitalario esté cada vez más especializado, los casos siguen llegando. "Para nosotros ellas son una prioridad, no importa que se nos paralice el servicio, hablamos de salvarle la vida".