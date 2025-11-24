Martes y miércoles
Activada la alerta por viento por rachas de hasta 90 km/h en Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Empordà y Pirineo
Protecció Civil activa el plan Vencat desde la madrugada del martes hasta el miércoles
Protecció Civil ha activado la alerta del plan Vencat por la previsión de fuertes rachas de viento que podrían registrarse entre este martes y miércoles en varios puntos del territorio.
En concreto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que a partir de la madrugada del martes y hasta el mediodía puedan haber vendavales que superen los 70 kilómetros por hora en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. El miércoles, la previsión es que las rachas puedan superar los 90 kilómetros por hora en el Pirineo y el Alt y Baix Empordà.
Más allá de eso, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido este lunes otro aviso por situación meteorológica de peligro por estado del mar desde el miércoles a la una de la mañana hasta el jueves a la misma hora. La alerta, circunscrita a la Costa Brava, prevé olas de hasta 2,5 mietros.
