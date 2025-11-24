Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Martes y miércoles

Activada la alerta por viento por rachas de hasta 90 km/h en Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Empordà y Pirineo

Protecció Civil activa el plan Vencat desde la madrugada del martes hasta el miércoles

Activado un aviso por viento para martes y miércoles en Catalunya.

Activado un aviso por viento para martes y miércoles en Catalunya. / Pixabay / Anke415

Protecció Civil ha activado la alerta del plan Vencat por la previsión de fuertes rachas de viento que podrían registrarse entre este martes y miércoles en varios puntos del territorio.

En concreto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que a partir de la madrugada del martes y hasta el mediodía puedan haber vendavales que superen los 70 kilómetros por hora en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. El miércoles, la previsión es que las rachas puedan superar los 90 kilómetros por hora en el Pirineo y el Alt y Baix Empordà.

Más allá de eso, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido este lunes otro aviso por situación meteorológica de peligro por estado del mar desde el miércoles a la una de la mañana hasta el jueves a la misma hora. La alerta, circunscrita a la Costa Brava, prevé olas de hasta 2,5 mietros.

