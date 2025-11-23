El 'superdomingo' de Maratón, básquet y fútbol amenaza con colapsar València

El superdomingo deportivo amenaza con colapsar la ciudad de València el próximo 7 de diciembre al sacar a la calle a entre 300.000 y 330.000 personas entre el Maratón, el baloncesto femenino y el fútbol. La coincidencia de hasta tres eventos deportivos en apenas siete horas llevará al límite la movilidad y la seguridad ciudadana de la capital valenciana, según han alertado fuentes de toda solvencia a Levante-EMV. Ese domingo se celebra el Maratón en las principales calles y avenidas de València, cuyo horario previsto es de 8.15 a 15 horas. Al mismo tiempo, desde las 13 horas, en el Roig Arena, se disputará el Valencia Basket-Spar Gran Canaria. Cuando acaben ambas citas deportivas, a las 16.15 horas arranca en Mestalla el Valencia CF-Sevilla FC.

El montaje del maratón obligará a cortar al tráfico, desde primera hora de la mañana, los principales puentes de València además de las vías de entradas desde el sur. Solo quedará abierto el Puente del 9 d’Octubre. La prueba atlética es un evento de impacto mundial. Cuenta con 35.000 atletas inscritos que vendrán a València con al menos 3.000 acompañantes o familiares, más 2.000 voluntarios que colaboran en la prueba y más de 200.000 espectadores que verán la carrera en los distintos puntos del trazado. Por tanto, en una estimación a la baja, en la calle y por el efecto del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, habrá no menos de 240.000 personas durante toda la mañana y hasta las 16 horas, cuando acaben de pasar los más rezagados.

Mientras tanto, a las 13 horas está programado el Valencia Basket-Spar Gran Canaria, de la Liga Endesa Femenina, que movilizará no menos de 5.000 aficionados. Estas personas tendrán que desplazarse hacia el Roig Arena con transporte público o a pie, porque el coche hay que dejarlo en casa.

Y cuando termine el maratón, a las 16,15 horas, en Mestalla, pocas horas después de que los corredores pasen junto al viejo coliseo, arrancará el partido de Liga entre el Valencia CF y el Sevilla FC. la media de asistencia al feudo valencianista está siendo de 44.000 espectadores, así que si sumamos los tres eventos deportivos, que están programados para un período de apenas 8 horas, se van a juntar en la calle; en las paradas de Metro, taxi y bus; andando por el espacio público; o en los aledaños del Roig Arena y del Mestalla, entre 300.000 y 330.000 personas.

Corredores concentrados en la salida del Maratón de València, antes de arrancar, en la edición de 2024. / Francisco Calabuig

Valencia Basket pide otro día

Como suele ocurrir casi siempre, el Valencia Basket ya ha previsto la situación y ya está tratando de buscar soluciones. Esta misma semana, el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, reconoció que están en conversaciones con la Federación Española de Baloncesto para intentar cambiar el partido ante Spar Gran Canaria . «Llevamos unas semanas trabajando para intentar cambiar la hora, sobre todo pensando en hacerlo lo más fácil posible para los abonados o aficionados que quieran venir al Roig Arena», explicó en declaraciones a EFE. Carbonell dijo: «Sabemos cómo estará València con el maratón y estamos viendo cómo causar los mínimos problemas tanto a la gente que corre; que tiene que que recoger las partes del maratón y, sobre todo, en nuestro caso, para que el mayor número de aficionados puedan venir a al Roig Arena». Sobre un posible cambio de horario o de fecha, Carbonell expresó que, como no depende de ellos, no puede avanzar nada. «Es cierto y es muy complicado porque con el calendario que tenemos en el Roig Arena y hay que intentar cuadrar muchas cosas», reconoció.

«Al principio de temporada fuimos los primeros que dijimos, bueno, hacemos esa fecha y ya miraremos a medida que se acerque, pero la realidad es que ya llevamos unas semanas trabajando y explicando la casuística a la federación», finalizó.

Policía Local sí planifica

A principios de temporada, la Policía Local de València traslada a los principales clubes de la ciudad la planificación de eventos que se van a desarrollar en la capital valenciana durante el ejercicio. Para ver si coinciden -como ahora- con otros eventos deportivos, como la Maratón o la Media Maratón; o con otros actos festivos o cívicos potentes como el Nou d’Octubre o las fallas. Por tanto, como confirma Carbonell, desde principios de temporada, el Valencia CF es conocedor de las molestias que van a sufrir los aficionados que quieran ver el partido el próximo 7 de diciembre. No olvidemos, que mucho optan por el coche para desplazarse a Mestalla ; pero también son miles los que llegan andando o desde el Metro, y anticipan su llegada un par de horas, para comer por la zona. Con los corredores en la calle, será imposible compatibilizar ambos flujos masivos de gente. Fuentes solventes señalaron a Levante-EMV que estos días ha habido contactos entre el club y la Policía Local de València, pero informales. A preguntas de este diario a la entidad blanquinegra, en la línea de si ha pedido a la Liga de Fútbol Profesional que cambie el horario, de su partido, por ejemplo, a última hora de la tarde; o que cambie de día el encuentro, el club no ha aclarado este extremo.

Tampoco LaLiga, presidida por Javier Tebas, ha respondido a este medio. Mientras tanto, ni Delegación del Gobierno, que es la responsable de garantizar la seguridad ciudadana en los tres eventos, ni el Ayuntamiento de València se han manifestado a preguntas de este periódico sobre la conveniencia o no de que coincidan estos tres eventos en este superdomingo deportivo.