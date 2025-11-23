Sharenting: "Falta conciencia de los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros menores"

Ha generado muchísimo interés la noticia sobre la posible regulación del sharenting por parte del Gobierno. Esa práctica de compartir la vida de nuestros hijos en redes sociales. La foto en la bañera, el vídeo de cómo baila, el momento del berrinche… todo se documenta, todo se expone, y miles de ojos lo ven. Pero ¿quién es realmente el protagonista de esta historia? ¿El niño que ríe, llora o tropieza, o nosotros, sus padres, buscando likes que nos confirmen que estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Estamos creando una huella digital de nuestros hijos sin su consentimiento?

El 'sharenting' ya no es solo un asunto de privacidad familiar: es un cruce entre necesidad de compartir, seguridad digital y derecho a la intimidad. Y aparece la pregunta clave: ¿puede esta exposición dejar cicatrices en su identidad futura? Criar hoy no es solo educar, alimentar y querer… también implica decidir qué mundo digital construimos para ellos.

De eso trata este domingo pódcast 'Sobre(vivir) a la crianza', en el que se analiza el fenómeno del 'sharenting' con Irene Montiel, especialista en victimización infantojuvenil y cibercriminología, Adriana Auset, abogada con más de 25 años de experiencia en Derecho de Familia y Mar Muro, psicóloga y pedagoga.

Montiel asegura que “Se están vulnerando los derechos de la infancia y falta consciencia de los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros menores”. Señala algunos de esos peligros, como la suplantación de identidad, creación de perfiles falsos en redes sociales, o la manipulación de imágenes de menores gracias a la inteligencia artificial. “Hemos convertido las redes sociales en un escaparate para muchas personas que tienen interés sexual en menores”, asegura Montiel.

Sharenting y presencia de menores en redes / El Periódico

Adriana Auset afirma que los menores tienen “derecho al honor, a la imagen y a la intimidad, y los padres tenemos el deber de proteger esos derechos”. Mar Muro, psicóloga y pedagoga, por su parte, asegura: “Estamos aprendiendo. Hay que abrir el debate moral de si somos los padres los que tenemos derecho a decidir por ellos”

