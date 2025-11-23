Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: "Cuanto aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…"

El piloto explica los verdaderos riesgos de su profesión, anécdotas a bordo, horarios extremos y cómo gestiona a los pasajeros.

Josep María Casanovas: “A Núñez no se le ha hecho justicia por todo lo bueno que hizo en el Barça”

Sergi Mas

Sergi Mas

Lo más peligroso y arriesgado de su oficio es salir de un hotel desde Nueva York, Buenos Aires, Santiago de Chile, Barcelona… y llegar al aeropuerto. “Estadísiticamente es lo más peligroso”. Pues lleva razón. Este es el día a día de Ramón Vallés, piloto de líneas aéreas.

El primer vuelo. 

Si rebobinamos la película de su vida, Ramón recuerda perfectamente su primer vuelo, y además con las siguientes palabras: “No pares el motor, que ahora lo pilotarás tú sólo”. Fue la instrucción que le dijo su instructor una vez recorridas sus primeras 11 horas de vuelo después de aterrizar en el aparcamiento del aeroclub de Sabadell. “Visualmente, impacta mucho, porque miras a tu derecha y el instructor ya no está”.

¿Hay un médico a bordo?

Es la típica pregunta que se repite en un avión, a menudo más conocida por películas del tipo “Aterriza como puedas”. Por lo que sea, por una norma no escrita, por mil razones o por ninguna, en estos vuelos que contienen 300 y pico de personas jamás ha tenido un vuelo sin un médico en el pasaje: “Siempre hay uno, siempre están y a partir de este momento Ramón Vallés se pone a disposición del médico para lo que estime oportuno si peligra la vida de un viajero.”

Los horarios

Los pilotos no tienen horarios asignados y no vuelan de 9 a 14 y de 17 a 20. “Viajamos cualquier hora y día del año”. Es más: se ha tomado más de una vez en el avión las uvas de nochevieja. “Además, como jugamos con diferencias horarias, puedes celebrar varias veces el fin de año pilotando un avión”.¿?

Problemas en el pasaje

Sergi Mas con Ramón Vallés, piloto de líneas aéreas

Sergi Mas con Ramón Vallés, piloto de líneas aéreas / Patricio Ortiz / EPC

En esto Ramón es auténticamente taxativo, porque de ninguna manera se puede consentir que el mal comportamiento de un pasajero lo tenga que hacer frente sólo una tripulación auxiliar: los 300 pasajeros de un avión que ven que el avión corre peligro por culpa de un irresponsable deben ser los primeros en decirle que o se comporta o se comporta. 

Detenido un médico por suministrar droga por vía intravenosa en un piso de la Barceloneta

Nueva etapa en la Iglesia española ante el golpe de mano del Vaticano: Zornoza alega que es "una acusación injusta y falsa"

Las misteriosas bolas naranjas de los cables eléctricos: qué son y cómo salvan vidas

Los nuevos evangelizadores de las redes sociales: “El joven de hoy se ahoga y necesita conocer a Jesucristo”

Las adolescentes del Raval también quieren salir solas a la calle como hacen los chicos

Francisco J. Navarro, arqueólogo: "Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino"

Los dos mineros de la tragedia de Asturias murieron sepultados al derrumbarse ("rápido" y "sin aviso") nueve metros del techo de la galería

Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que se abre paso ante uno de los cánceres más letales: "No me asusta morirme"

