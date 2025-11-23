Mas Barcelona
Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: "Cuanto aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…"
El piloto explica los verdaderos riesgos de su profesión, anécdotas a bordo, horarios extremos y cómo gestiona a los pasajeros.
Josep María Casanovas: “A Núñez no se le ha hecho justicia por todo lo bueno que hizo en el Barça”
Lo más peligroso y arriesgado de su oficio es salir de un hotel desde Nueva York, Buenos Aires, Santiago de Chile, Barcelona… y llegar al aeropuerto. “Estadísiticamente es lo más peligroso”. Pues lleva razón. Este es el día a día de Ramón Vallés, piloto de líneas aéreas.
El primer vuelo.
Si rebobinamos la película de su vida, Ramón recuerda perfectamente su primer vuelo, y además con las siguientes palabras: “No pares el motor, que ahora lo pilotarás tú sólo”. Fue la instrucción que le dijo su instructor una vez recorridas sus primeras 11 horas de vuelo después de aterrizar en el aparcamiento del aeroclub de Sabadell. “Visualmente, impacta mucho, porque miras a tu derecha y el instructor ya no está”.
¿Hay un médico a bordo?
Es la típica pregunta que se repite en un avión, a menudo más conocida por películas del tipo “Aterriza como puedas”. Por lo que sea, por una norma no escrita, por mil razones o por ninguna, en estos vuelos que contienen 300 y pico de personas jamás ha tenido un vuelo sin un médico en el pasaje: “Siempre hay uno, siempre están y a partir de este momento Ramón Vallés se pone a disposición del médico para lo que estime oportuno si peligra la vida de un viajero.”
Los horarios
Los pilotos no tienen horarios asignados y no vuelan de 9 a 14 y de 17 a 20. “Viajamos cualquier hora y día del año”. Es más: se ha tomado más de una vez en el avión las uvas de nochevieja. “Además, como jugamos con diferencias horarias, puedes celebrar varias veces el fin de año pilotando un avión”.¿?
Problemas en el pasaje
En esto Ramón es auténticamente taxativo, porque de ninguna manera se puede consentir que el mal comportamiento de un pasajero lo tenga que hacer frente sólo una tripulación auxiliar: los 300 pasajeros de un avión que ven que el avión corre peligro por culpa de un irresponsable deben ser los primeros en decirle que o se comporta o se comporta.
Dónde ver y escuchar Mas Barcelona
El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
- Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
- Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana