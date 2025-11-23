Palamós vota si añade al nombre de la ciudad el topónimo 'Sant Joan'

Un total de 17.083 vecinos de Palamós (Girona) mayores de 16 años están llamados a votar este domingo en la consulta promovida por el consistorio de la ciudad para cambiar el nombre del municipio, que pasaría a denominarse 'Palamós i Sant Joan', han informado a EFE fuentes municipales.

La consulta la convoca el ayuntamiento de la ciudad por iniciativa de la asociación de vecinos de Sant Joan, núcleo que fue anexionado al municipio durante el franquismo, en 1942.

Los vecinos han podido votar en esta consulta desde el pasado lunes, días en los que apenas ha habido participación, por lo que se espera que hoy domingo se registre la máxima afluencia a las urnas.

El ayuntamiento ha habilitado dos puntos de votación, uno en la Biblioteca Municipal y otro en el Aula d'Aprenentatge de la antigua escuela Vila-romà, que han abierto sus puertas a las nueve de la mañana y que permanecerán activos hasta las ocho de la tarde.

Las citadas fuentes han explicado a EFE que, una vez se cierren los colegios electorales, agentes de la policía local trasladarán las papeletas a la sede del consistorio, donde habrá un recuento público de los votos que, además, podrá seguirse por las redes sociales.