Ola de frío polar en España | Última hora de las temperaturas bajo cero y la nieve en Barcelona y resto de Catalunya

El frío ártico da paso a termómetros al alza en casi toda España

El episodio de tiempo invernal de los últimos días por la influencia de una masa de aire ártico dará paso este domingo a una jornada con temperaturas al alza en la mayor parte de España, sobre todo en el este peninsular.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que este domingo prevé una intensa circulación atlántica asociada a una borrasca situada al norte de la península y un anticiclón al suroeste.

Esta situación cubrirá el cielo en la península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con lluvias en Galicia, los Pirineos y, puntualmente, en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia.

Además, podría nevar en zonas altas de montaña de la mitad norte, con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve estará entre 1.600 y 2.000 metros.