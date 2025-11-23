Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ola de frío polar en España | Última hora de las temperaturas bajo cero y la nieve en Barcelona y resto de Catalunya

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes

La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.

La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde de este jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.

