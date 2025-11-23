En Directo
Ola de frío
Ola de frío polar en España | Última hora de las temperaturas bajo cero y la nieve en Barcelona y resto de Catalunya
El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes
La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.
La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde de este jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.
El frío ártico da paso a termómetros al alza en casi toda España
El episodio de tiempo invernal de los últimos días por la influencia de una masa de aire ártico dará paso este domingo a una jornada con temperaturas al alza en la mayor parte de España, sobre todo en el este peninsular.
La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que este domingo prevé una intensa circulación atlántica asociada a una borrasca situada al norte de la península y un anticiclón al suroeste.
Esta situación cubrirá el cielo en la península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con lluvias en Galicia, los Pirineos y, puntualmente, en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia.
Además, podría nevar en zonas altas de montaña de la mitad norte, con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve estará entre 1.600 y 2.000 metros.
Episodio invernal: de uno a cuatro centímetros de nieve en Francia
Los ocho departamentos de Île-de-France y una parte del Macizo Central fueron puestos en vigilancia naranja por nieve/hielo el sábado por la noche, precisando Météo France que a las 03:00 del domingo la nieve cubría la capital y su región con alturas de 1 a 4 cm de media.
Este primer episodio invernal de la temporada comenzó el sábado a las 20:00 y debería prolongarse hasta el domingo por la mañana, a las 08:00.
En Île-de-France, persisten débiles nevadas en el este, acompañadas a veces de lloviznas heladas, precisa la agencia meteorológica en un boletín excepcional a las 04:00.
Seis departamentos del Macizo Central (Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne y Puy-de-Dôme) también están afectados por la vigilancia naranja desde las 03:00 del domingo, debido a débiles nevadas y lluvias heladas susceptibles de volver resbaladizas las calzadas.
Los Bombers reciben 43 avisos relacionados con el viento
Los Bombers de la Generalitat han recibido entre las 13 y las 22 horas un total de 43 avisos por incidencias relacionadas con el fuerte viento. Buena parte han sido en Girona, con 16 avisos, seguida de la región metropolitana norte, con 11, la metropolitana sur, con 7, y la central, con 5. Protecció Civil ha activado la alerta del plan Vencat ante la previsión de fuertes rachas de viento en el norte de Catalunya, que pueden superar los 90 km/h en toda la zona del Pirineo, Prepirineo y Empordà hasta el sábado al mediodía. El viento soplará de componente norte. El episodio podría afectar especialmente al Alt y Baix Empordà, la Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà y el Ripollès.
Aviso de situación meteorológica de peligro por viento
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por viento, que se extiende hasta este sábado al mediodía con rachas de viento que pueden superar los 25 m/s en las comarcas pirenaicas y el norte de Girona, especialmente en cotas altas.
El domingo se acaba el episodio de frío intenso
Los meteorólogos prevén que para este domingo termine el episodio de aire polar y comience la recuperación de las temperaturas. Para la semana próxima, se esperan temperaturas propias de finales de noviembre o incluso algo más bajas, pero lejos de los valores actuales.
El frío continuará este sábado con más viento
La ola de frío en la península no remite aún y en Catalunya se espera que continúe aún este sábado, agudizada por el viento que sigue soplando. En Barcelona a esta hora hay seis grados y se espera que bajen a lo largo de la noche. Las nevadas se han extendido por el Pirineo. Y las mínimas han batido récords, con los -15 grados de Boí. Para mediodía del sábado se espera que suban algo las temperaturas respecto al viernes, aunque se mantiene la prohibición de actividades en alta montaña por la presencia de 'torb' en el Pirineo. El domingo cesa la llegada de aire frío y sube la cota de nieve hasta los 1.600 metros.
Rachas de viento de más de 25 km/h en Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya también ha actualizado el aviso de riesgo por fuertes rachas de viento de más de 25 km/s en zonas altas y en las comarcas del Pirineo.
Protecció Civil eleva la alerta en el mar
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por el estado del mar: Desde las 19.00 horas de este viernes y hasta la misma hora del sábado se puede producir olas de más de 2,5 metros y mar de fondo en las comarcas del norte, con un grado de peligro de 3 sobre 6.
Activado el nivel máximo por riesgo de incendios en el Empordà
Els Agents Rurals activarán este sábado el nivel 3 del Pla Alfa en 13 municipios del Alt Empordà y uno del Baix Empordà. El motivo es el riesgo extremadamente alto de incendio, agravado por la entrada de viento de tramontana y la falta de humedad en la zona. El nivel 3 implica restricciones de acceso a espacios forestales, suspensión de actividades que puedan generar chispas y un refuerzo de la vigilancia sobre el terreno.
Catalunya se congela con temperaturas inusualmente bajas en otoño
La temperatura máxima en toda Catalunya no ha superado este viernes los 13 grados, con 12,9 grados en Cunit (Tarragona) o 12,7 grados en la ciudad de Barcelona, que ha tenido una mínima de 8, 7 grados. Son temperaturas poco habituales para esta época del año pero no inéditas; de hecho, tal día como hoy en 1999 nevó en la ciudad de Barcelona, algo que no ha ocurrido este viernes. En este siglo, han habido precedentes de frío intenso en zonas bajas en noviembre que no se han superado este viernes, como los 15,6 grados negativos de Das en la Cerdanya, los 10 grados negativos de Lleida o los 7 grados bajo cero de Sant Pere Pescador (Girona) registrados el 17 de noviembre de 2007, según datos del Meteocat.
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
- Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
- Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana