Comienzan las obras para instalar bandas sonoras centrales en más de 200 kilómetros de carreteras en Barcelona

El Departament de Territoride la Generalitat de Catalunya ha iniciado esta semana los trabajos para la implantación de una banda sonora longitudinal en el eje de la carretera en más de 200 kilómetros de vías de la demarcación de Barcelona. Esta medida tiene como objetivo alertar a los conductores cuando invaden con su vehículo el carril contrario, con el fin de reducir el riesgo de choque frontal.

Las obras han comenzado en la carretera N-141c, entre Moià y Navarcles, y se desarrollarán en un total de 12 carreteras de la región. Según ha informado el Govern, esta actuación forma parte de sus políticas para mejorar la seguridad vial y, en concreto, del Programa para disminuir los accidentes por choque frontal, que representan un alto porcentaje de los accidentes mortales y graves en la red viaria. En estos accidentes, las distracciones son un factor de relevancia significativa.

Obras para instalar bandas sonoras en carreteras de la provincia de Barcelona / Territori

¿Dónde se instalarán?

La implantación de bandas sonoras longitudinales está incluida en el Programa Carreteras 2+1 del Departament, y las obras que se inician ahora constituyen una primera fase. En total, se actuará en 212 kilómetros distribuidos en las siguientes carreteras:

C-16 , entre Berga y Bagà

, entre Berga y Bagà C-25D , en Vic

, en Vic C-31 , entre Cubelles y Sant Pere de Ribes

, entre Cubelles y Sant Pere de Ribes C-35, entre Parets del Vallès y Granollers, y entre La Roca del Vallès y Santa Maria de Palautordera

entre Parets del Vallès y Granollers, y entre La Roca del Vallès y Santa Maria de Palautordera C-37 , entre Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí, y entre Manlleu y Torelló

, entre Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí, y entre Manlleu y Torelló C-55 , entre Abrera y Castellbell i el Vilar, y entre Manresa y Solsona

, entre Abrera y Castellbell i el Vilar, y entre Manresa y Solsona C-59 , entre Santa Perpètua de Mogoda y Palau-solità i Plegamans, y entre Caldes de Montbui y Sant Feliu de Codines

, entre Santa Perpètua de Mogoda y Palau-solità i Plegamans, y entre Caldes de Montbui y Sant Feliu de Codines C-62 , entre Sant Bartomeu del Grau y Olvan

, entre Sant Bartomeu del Grau y Olvan B-224 , entre Piera y Sant Esteve Sesrovires

, entre Piera y Sant Esteve Sesrovires B-40z , en La Roca del Vallès

, en La Roca del Vallès BV-5105 , entre La Roca del Vallès y Cardedeu

, entre La Roca del Vallès y Cardedeu C-1413a , entre El Papiol y Rubí

, entre El Papiol y Rubí N-141c, entre Navarcles y Moià

Los trabajos se llevarán a cabo principalmente en horario nocturno y se extenderán hasta principios de diciembre. Durante los fines de semana y festivos no se realizarán las obras. En los tramos donde se ejecuten los trabajos, generalmente se mantendrá el tráfico abierto en ambos sentidos, aunque con una anchura reducida. Solo en casos puntuales, cuando sea necesario por razones de seguridad o por la naturaleza de las tareas, se habilitará un paso alternativo regulado, ha informado Territori.

Programa Carreteras 2+1

El Programa Carreteras 2+1 de la red viaria de la Generalitat de Catalunya incluye un conjunto de obras para transformar vías convencionales de un carril por sentido en vías “2+1”, en las que se construye un tercer carril que alterna de sentido y se implanta una barrera física de separación central. Este plan contempla, como primera fase, la implantación de bandas sonoras centrales en aproximadamente 700 kilómetros de carreteras en toda Catalunya, con el fin de alertar a los conductores si invaden el carril contrario.

Las bandas sonoras en el eje de la calzada generan un ruido y una vibración cuando las ruedas del vehículo circulan sobre ellas, permitiendo así que el conductor corrija su trayectoria en caso de distracción y reduzca el riesgo de accidentes frontales y frontolaterales.

Obras para instalar bandas sonoras en carreteras de la provincia de Barcelona / Territori

La instalación de la banda sonora longitudinal se realiza mediante fresado del pavimento, seguido del pintado de la marca central. Las bandas tienen forma rectangular, con 15 centímetros de longitud y 30 centímetros de anchura, mientras que las franjas de fresado presentan forma de arco circular con una profundidad máxima de 8 milímetros.

Las actuaciones se ejecutarán en cinco contratos de obra, uno por cada Servicio Territorial de Carreteras —Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l’Ebre—. Las obras que comienzan actualmente corresponden al primer contrato, y entre este año y el próximo está previsto que se impulsen los trabajos en los otros cuatro ámbitos territoriales.