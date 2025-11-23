Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Un juzgado de Barcelona concede un permiso parental retribuído a una vigilante de seguridad

Primera sentencia en firme que reconoce a un funcionario 8 semanas de permiso parental retribuido

Permiso parental de 8 semanas: ¿Deberán pagarlo ahora las empresas? ¿Cuánto cobrarán los trabajadores?

La fachada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona

La fachada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona / ARXIU/EL PERIÓDICO

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Juzgado de lo Social número 35 de Barcelona ha estimado el recurso presentado por una vigilante de seguridad de la empresa CMM Guard y ha reconocido su derecho a un permiso parental retribuido. La trabajadora, que está contratada desde 2021, solicitó este permiso retribuido siguiendo en julio de 2025 lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores con aplicación de una directiva de la Unión Europea de 2019 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores que lo permite.

Sin embargo, la empresa se opuso y sólo concedió los días solicitados pero sin pagarlos, argumentando que el Gobierno español no había "procedido a trasponer" la normativa europea y que no se consideraba todavía en vigor. No lo hizo hasta finales de julio pasado poco después de que la vigilante hubiera pedido el permiso. Por eso, decidió presentar una demanda en los juzgados.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, considera que pese a que la norma en España entró en vigor días después de la petición de la trabajadora se le puede aplicar la directiva europea "directamente", por lo que tiene derecho al permiso parental retribuido.

"En conclusión, al tiempo de la solicitud y de conformidad con la legislación vigente dado el retraso imputable al Estado español en la transposición de la directiva en lo que al carácter retribuido o no se refiere del permiso parental, procede la estimación de la demanda, y en consecuencia, declarar que la actora tiene derecho a la solicitud interpuesta y a disfrutar el permiso parental retribuido con cargo a la empresa", remarca la sentencia. Pese a esto, la petición era para septiembre pasado y el fallo se ha conocido en noviembre, por lo que la trabajadora podría solicitar que le abonen los días librados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
  2. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  3. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
  6. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  7. Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
  8. Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Ángela Fernández, psicóloga: "La clave no es eliminar la ansiedad, sino aprender a reconocerla y convivir con ella"

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Un juzgado de Barcelona concede un permiso parental retribuído a una vigilante de seguridad

Un juzgado de Barcelona concede un permiso parental retribuído a una vigilante de seguridad

Multitudinaria despedida a Óscar Díaz, uno de los dos mineros fallecidos en Asturias: "Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina"

Multitudinaria despedida a Óscar Díaz, uno de los dos mineros fallecidos en Asturias: "Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina"

Dolor y rabia en el funeral del minero Óscar Díaz: así adiós al minero fallecido en el accidente de Asturias

Sharenting: "Falta conciencia de los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros menores"

Sharenting: "Falta conciencia de los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros menores"

Exculpado de una gran deuda por "buena fe": la justicia le perdona el impago de 213.000 euros a la Seguridad Social

Exculpado de una gran deuda por "buena fe": la justicia le perdona el impago de 213.000 euros a la Seguridad Social