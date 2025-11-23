La ex-esposa de una astronauta admite haber inventado un delito cometido en el espacio

Una exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se declaró culpable la semana pasada de haber presentado una denuncia completamente falsa contra su exesposa, la astronauta Anne McClain, a quien acusó de acceder sin permiso a su banca en línea mientras orbitaba la Tierra en la Estación Espacial Internacional en 2019.

Summer Heather Worden, ahora se enfrenta a una posible condena de hasta cinco años de prisión y a una multa que podría alcanzar los 250.000 dólares, poniendo punto final a años de conflicto legal y mediático entre ambas.

El primer "delito en el espacio" que nunca existió

Las afirmaciones de Worden dieron la vuelta al mundo al ser presentadas como el primer crimen cometido fuera del planeta. Aquella denuncia llevó a que el Inspector General de la NASA y la Comisión Federal de Comercio iniciaran una investigación para esclarecer los hechos.

Pero las autoridades concluyeron que McClain estaba autorizada desde 2015 para gestionar las cuentas como parte de la vida financiera compartida durante su relación. En 2020, la fiscalía acusó a Worden de mentir sobre la información bancaria con el fin de construir un caso en contra de la astronauta.

McClain, coronel del Ejército, piloto con amplia experiencia y astronauta desde 2013, afirmó desde el primer momento que solo cumplía con la administración habitual de las finanzas familiares; una versión que las pruebas terminaron confirmando.

Tras superar la controversia, la astronauta volvió a la Estación Espacial Internacional en 2025 como comandante de la misión Crew-10 de la NASA y SpaceX, regresando a la Tierra en agosto de ese mismo año.

La sentencia contra Worden se dará a conocer el 12 de febrero de 2026.