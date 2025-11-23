Joan Garcia, presidente de la Unió Gitana de Manresa: "Me duele muchísimo que se llame gitano a alguien que roba aunque no lo sea"

Joan Garcia se convirtió en manresano adoptivo por su mujer, hija de la ciudad, y desde 2010 es presidente de la entidad Unió Gitana de Manresa, que él mismo impulsó. Reivindica la fe de la Iglesia Evangélica de Filadelfia como un factor de cohesión no solo entre los gitanos, sino también entre este colectivo y el resto de la sociedad. Su principal preocupación es que los jóvenes gitanos estudien.

Clichés aparte, ¿qué es hoy ser gitano?

No tiene nada que ver con los estereotipos. Ser gitano es ser un superviviente que se ha sobrepuesto a una larga historia de contrariedades, y tener respeto por la gente mayor. Ser gitano es saber respetar, y también superar barreras que te van poniendo por culpa de la ignorancia. Hay quienes lo han conseguido completamente. Hace 40 años, en nuestra comunidad el analfabetismo llegaba al 80%. Hoy prácticamente no lo hay, y hay gitanos universitarios. El otro gran rasgo que nos distingue hoy es que somos creyentes evangelistas.

¿Cuál es el prejuicio más extendido?

El más habitual es que somos gente de la que no te puedes fiar. Gente que no paga, roba, engaña... A mí me duele mucho que se llame gitano a alguien que roba aunque no lo sea. “Es un gitanazo”, dicen. Me molesta muchísimo. ¡Y qué falta de conocimiento!

¿De dónde cree que viene este cliché?

Del hecho de que hace 250 años, en la llamada Gran Batida, durante el reinado de Fernando VI, las autoridades nos quisieron exterminar, y los que sobrevivieron y se quedaron en España tenían prohibido trabajar y formar parte de la sociedad. Por lo tanto, tuvieron que buscarse la vida fuera de la ley. Todavía lo estamos pagando. En Cataluña, y sobre todo en Barcelona, nos pudimos reintroducir en la vida social antes que en otros lugares, porque aquí había trabajo y los gitanos pudieron ganarse la vida y vivir en pisos como todo el mundo, algo que antes no era posible. No hubo igualdad de oportunidades, pero sí una vida mejor.

¿Recuerda alguna situación que le haya herido especialmente a usted?

Hay muchas situaciones a las que ya nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, hace dos años quería alquilar un aparcamiento debajo de mi casa. Fuimos con mi esposa a ver a una persona que alquilaba uno, nos pusimos de acuerdo y, al salir, nos encontramos en la calle a una familia gitana conocida nuestra que iba de luto. Nosotros, cuando estamos de luto, vamos de negro de pies a cabeza, con los hombres sin afeitar… causamos un poco de impresión. El propietario se dio cuenta de que éramos gitanos y, solo por eso, resultó que no podía alquilarnos la plaza, cuando ya nos había dicho que sí. Fíjate qué discriminación.

Hoy en Cataluña arrastran muchos prejuicios los inmigrantes, sobre todo los magrebíes. ¿Cómo se ve esto con la mirada de un gitano?

Lo vemos con solidaridad, porque a ellos también los miran con una lupa que no se aplica a los catalanes. Y no debería decir “a los catalanes”, porque yo soy catalán, hablo catalán y me siento completamente catalán. Casi la mitad de los gitanos de Manresa somos catalanohablantes.

Usted se ha dedicado a vender souvenirs por la costa. No es una ocupación muy habitual.

No. Cuando mis padres tenían la tienda de ropa en Salou, yo veía que en las tiendas del entorno les podía ir bien tener pequeños recuerdos del pueblo para vender a los turistas. Y me inventé unos imanes para la nevera. Y después de ese, hice también para otros pueblos. Cogía una foto de alguna cosa característica, le ponía el nombre del pueblo, y adelante. También vendí abanicos, ceniceros y encendedores. Los que llevaban una hoja de marihuana se vendían mucho. Estuve unos cuantos años recorriendo la costa, pero cuando empezaron a llegar productos chinos dejó de ser un buen negocio y lo dejé. Ya era un poco mayor y me dediqué a ayudar en el puesto de ropa de mi hijo. Esto también me permite dedicar tiempo a la entidad, que lleva mucho trabajo y no hay muchos voluntarios para ayudar.

¿Cómo es crecer en una familia gitana?

Lo que nos define es la unidad. En mi casa éramos tres hermanos, pero vivíamos con mis primos hermanos y no diferenciábamos unos de otros. Esto nace también de las adversidades: tuvimos que ir muy unidos y ayudarnos unos a otros.

Una familia extensa y jerárquica puede dar mucho confort y seguridad, pero ¿no puede ser también un poco opresiva?

Yo creo que no. Yo lo añoro. Querría vivir así: en un piso o una casa grande con primos, abuelos y tíos. Y con mucho respeto, no con opresión, ni mucho menos. Cuando yo era pequeño, en mi casa había mucha libertad. Cuando mi abuelo decía “mirad, ahora tenemos que hacer esto o aquello”, lo hacía con amor, no como un patriarca autoritario. En la mayoría de casas que conozco eso no ha existido. Y de hecho, el abuelo dictaba normas pero… la verdad es que ¡no las cumplía nadie! (ríe).

El pueblo gitano es muy de fiesta. ¿Por qué?

Porque, después de tanto sufrimiento, cuando una gran familia se reunía y estaba bien, le nacía de dentro celebrarlo. La música y el canto han sido una manera de encontrar alivio ante las situaciones de represión. Y de ahí ha salido un mundo muy nuestro que ahora ya es una identidad. Quizá no tenemos la afinación y la perfección técnica de otros, pero la expresión es diferente.

¿Manresa es un buen lugar para ser gitano?

Sí. Ha habido discriminación como en todas partes, pero aquí ya hace cien años que la familia del Tit, Jesús Cortés, traía ganado de Galicia en tren y tenía una carnicería muy conocida donde iba todo el mundo; esta figura fue muy importante para que los gitanos fueran vistos de otra manera.

El 77% de los jóvenes en general acaba la ESO, pero entre los gitanos solo es el 17%. Esto pasa ahora, con padres de hoy. ¿Cómo es?

Se debe a muchos factores. Ha influido que, incluso en los años sesenta o setenta, un gitano iba a buscar trabajo y no le daban. Hemos tenido que espabilarnos de otras maneras, y puede pasar que haya quien piense que ya tendrá una salida sin estudiar si puede trabajar con la familia. Es evidente que hay una historia que nos pesa, pero los gitanos tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer ver que, si no tenemos educación, la vida se nos hará muy difícil. Si estos porcentajes se mantienen otra generación será un fracaso. Espero que no.

La Iglesia Evangélica de Filadelfia es muy nueva, nace en los años setenta, y en los ochenta los gitanos ya se habían convertido en masa. ¿Cómo se explica un cambio tan rápido?

Es un cambio tan grande que solo se puede explicar como misericordia de Nuestro Señor hacia el pueblo gitano. Los abuelos eran católicos creyentes, pero muchos no eran totalmente practicantes. Y lo que pasó fue que unos gitanos de Balaguer fueron a Francia, donde nació esta confesión, la descubrieron y, cuando volvieron, encontraron un pueblo muy necesitado que se abrazó a ella. Cuando vives tanta discriminación y te llega la palabra de Dios diciéndote que él te ama y que no te rindas, te agarras.

Pero eso, ¿no lo dice también el catolicismo?

Sí, pero hay una diferencia en la expresión. No es lo mismo que te transmitan el mensaje de Dios de esa manera que hablan los curas, “no hagas esto, no hagas aquello” (lo dice en voz muy baja), o que se dirijan directamente a tu corazón y que te digan cara a cara que Dios tiene poder, te ama y te salvará. Cambia mucho. En un culto nuestro no te puedes aburrir; yo de pequeño en la misa católica ¡me había dormido!

También debe influir que compartir una confesión propia cohesiona y da identidad.

En un primer momento fue por necesidad. Hoy sí, hoy la identidad es importante. Y también nos ha ayudado a vivir mejor todos, toda la sociedad, porque cuando has sido discriminado y excluido se crean unos resentimientos que no pueden ser buenos, que te privan de muchas cosas; el Evangelio nos dice que si quieres ser perdonado tienes que perdonar. Esto es vital.

¿Cómo se nombran los pastores que dirigen la comunidad?

Hay que hacer unos estudios en Barcelona y pasar un período de cinco años siendo candidato. Ahora, por ejemplo, un hijo mío lo es. Una vez nombrado, el pastor es el líder de la comunidad. El papel que antes hacían los gitanos de respeto ahora lo hacen los pastores. Y estos pastores son los que votan al responsable de la zona, Cataluña.

El evangelismo puede ser muy conservador en temas como la homosexualidad, la transexualidad o el feminismo. ¿El vuestro también?

Es así, sí. No se hace ninguna discriminación a nadie, y todo el mundo puede venir al culto, pero la homosexualidad no se aprueba.

¿Es habitual el emparejamiento con personas de fuera del colectivo?

Los hay, pero pocos. Y, en todo caso, si alguien no gitano se empareja con uno de los nuestros, tendrá que adaptarse. Pero eso ya es cosa de la pareja, que tendrá que ver cómo se las arregla.

O sea que la comunidad no se va mezclando con la sociedad mayoritaria.

No, yo creo que tenemos una comunidad muy cohesionada, orgullosa y fuerte, y me parece que queda para años. La posibilidad de diluirse yo no la veo. De aquí a muchos años no lo sé, pero a corto plazo no lo creo.

'Els quatre cantons' ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? No. Mejor cualidad y peor defecto. Honestidad y, a veces, poco filtro cuando hablo. ¿Cuánto es un buen sueldo? Tres mil o más, pero más de 12.000 ya no; no conviene. ¿Percibe presión estética? Sí. ¿Qué libro le habría gustado escribir? El Génesis. Una obra de arte. “La capilla gitana”, de Elios Gómez, en la prisión Modelo. ¿En qué es experto? En caer y levantarme. ¿Qué se debería inventar? Una máquina para ver las intenciones de la gente. ¿Dios existe? Sí. ¿A qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? Jesucristo. Un mito erótico. Ornella Mutti. Acabe la frase. La vida es... Maravillosa. La gente, por naturaleza, es buena, mala o regular? Buena, pero va cambiando. Un paraíso con tres ingredientes. Amor, salud y familia. Un lema para su vida. Vive y deja vivir.