El delta del Ebro intensifica la lucha contra el plumero de la pampa antes de que se extienda

SEO/BirdLife trabaja para frenar la expansión del plumero de la pampa o (Cortaderia selloana) en el delta del Ebro. La planta es una especie invasora que desde hace años se ha extendido gravemente por el litoral cantábrico y también ha llegado al arco mediterráneo. En el Delta, la entidad ha identificado focos importantes "donde ha proliferado con mucha virulencia y densidad" y quiere actuar antes de que se extienda hacia la llanura deltaica. Con la financiación del proyecto Life Coop Cortaderia, este invierno podrá actuarse con maquinaria en grandes terrenos infestados. El plumero de la pampa se adapta a todo tipo de suelos y condiciones, ocupa los espacios con mucha fuerza, impide la regeneración natural de especies autóctonas y deteriora el hábitat de la fauna al dificultar la nidificación.

El proyecto Life Coop Cortaderia trabaja para frenar la expansión de la especie invasora Cortaderia selloana, conocida como hierba de la pampa o plumero de la pampa. Es una planta herbácea originaria de Sudamérica. Forma matas densas que pueden alcanzar el metro y medio de altura, y sus flores se agrupan en plumeros blancos o violáceos. En Cataluña se ha extendido especialmente por el litoral gerundense y barcelonés, y es especialmente abundante en comarcas como el Baix Llobregat y el Maresme.

Alerta en la llanura deltaica

Desde hace unos años ha comenzado a aparecer en pequeños focos en la zona limítrofe de la llanura del delta del Ebro, sobre todo en áreas aún urbanas del entorno de Amposta, cultivos abandonados de la zona sureste y en los márgenes del río Ebro, donde ya afecta al bosque de ribera. La invasión se encuentra en una "fase inicial" y actuar ahora es clave para evitar que se extienda "de forma descontrolada y afecte valiosos ecosistemas del territorio".

Para SEO/BirdLife, es prioritario impedir que el plumero llegue a los espacios naturales protegidos del Delta, donde pondría en riesgo el hábitat y la biodiversidad. La semilla de la hierba de la pampa se dispersa por el aire. En el Delta, con el mistral como viento predominante, "millones de semillas" pueden llegar fácilmente a la llanura deltaica. "De media tiene una decena de plumeros, y cada planta está esparciendo alrededor de un millón de semillas con el viento", detalló Marc Viñas, coordinador de la oficina técnica de SEO/BirdLife en el Delta. Además, es una planta que crece en cualquier tipo de suelo y solo necesita terrenos removidos, como bordes de caminos, carreteras o cultivos abandonados.

De momento, el cultivo del arroz actúa como freno a la Cortaderia en el delta del Ebro porque los movimientos de tierra del ciclo agrícola no permiten que la planta arraigue. Sin embargo, Viñas advierte que si "en el futuro hay cambios en los usos de estos campos", como ya ocurre en zonas costeras donde el cultivo del arroz se abandona por la salinidad, el plumero "encontrará espacios para fortalecerse y expandirse más".

También afecta a la salud humana, ya que pertenece a la familia de las gramíneas y, como libera semilla a finales de verano y principios de otoño, "alarga el periodo de incidencia para quienes sufren alergias".

Voluntariado y maquinaria

SEO/BirdLife y el Parque Natural del Delta del Ebro ya destinan brigadas de voluntariado para eliminar manualmente la planta cuando detectan pequeños focos, pero las áreas afectadas son cada vez más amplias, con plantas más grandes, y retirarlas a mano "ya no es factible". Aunque lo ideal sería eliminarla a finales de verano, antes de la dispersión de semillas, la entidad prevé actuar este invierno en dos grandes zonas de Amposta. Será necesario emplear maquinaria pesada, una vez obtengan la autorización de los propietarios de los terrenos baldíos donde el plumero ha ocupado todo el espacio. "Son actuaciones más costosas", que incluyen gestionar los residuos vegetales y que se financiarán con los recursos del proyecto Life.

El pasado 21 de octubre se celebró en el Ecomuseo del Parque Natural del Delta del Ebro un seminario con expertos y entidades para presentar experiencias y resultados de prácticas de control en ecosistemas afectados. Todo el género Cortaderia está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y conviene eliminar los núcleos naturalizados siguiendo protocolos de control establecidos y con las autorizaciones pertinentes.

SEO/BirdLife alerta que si no se interviene a tiempo, la invasión del plumero costará muchos recursos económicos y supondrá una pérdida de biodiversidad difícil de recuperar, "comprometiendo gravemente la salud ambiental y el equilibrio ecológico de la región". "No tomemos a la ligera el hecho de tener esta especie, porque ya está presente en todo el litoral Mediterráneo. Ya está ocupando zonas deltáicas y, cuanto más fuerte se haga, más difícil será hacer algo contra la invasión", reclamó Viñas.