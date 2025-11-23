Cerca de un centenar de enfermeras y auxiliares se manifiestan en Catalunya para exigir mejoras laborales

Cerca de un centenar de enfermeras y TCAI (Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería) se manifestaron este domingo en el centro de Catalunya para exigir mejoras laborales "en un sector sometido a mucho estrés y a recortes constantes". La protesta, iniciada frente a la sede del ICS (Institut Català de la Salut), quiso visibilizar el malestar acumulado de las profesionales "desde hace más de 17 años", señaló la portavoz de la marcha, Inés Montoyo, quien denunció que la falta de personal les impide realizar bien su trabajo. Al mismo tiempo, advirtió que la atención primaria avanza hacia una "privatización" que empeora sus condiciones laborales y afecta la calidad asistencial de los pacientes.

"La sanidad no se puede privatizar", "Sanitarios necesarios" o "Recortar en sanidad es asesinar" fueron algunos de los cánticos que marcaron la protesta de este domingo al mediodía, a la que asistieron enfermeras y auxiliares de CAP y hospitales de distintos puntos de Catalunya. A lo largo del recorrido entre la sede del ICS y el Parlament también se sumaron algunos ciudadanos a título individual.

Con la marcha, las enfermeras y TCAI quisieron denunciar una situación de "sobrecarga laboral" que aseguran sufrir desde hace años, "porque cada vez hay más recortes y menos profesionales". La portavoz, Inés Montoyo, enfermera del Hospital Vall d'Hebron, afirmó que esta falta de personal sanitario está llevando a una "mala praxis" hacia los pacientes, "ya que hay mucha carga de trabajo y no existe suficiente seguridad en los cuidados".

"Más patologías"

"No tenemos horas que dedicar a los enfermos; cada vez los pacientes son de mayor edad y presentan más patologías, y son ellos mismos quienes nos animan a quejarnos y movilizarnos", añadió Montoyo, señalando que en los centros sanitarios no se cubren las bajas laborales "y eso duplica el trabajo del personal que sí está".

La protesta, organizada a través de redes sociales sin el apoyo de ninguna plataforma ni sindicato, también reclamó revisar las categorías salariales y aplicar en las nóminas los complementos correspondientes. Denuncian que las TCAI asumen más responsabilidad desde 2023, pero esto no se refleja en sus salarios. En el caso de las enfermeras, aseguran que ocurre desde 2024.

La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, el reconocimiento de la jubilación anticipada y el freno a la privatización fueron otras de las reclamaciones. Sobre esta última cuestión, explican que la atención primaria se orienta hacia una externalización "como la de los recortes de la época del presidente Artur Mas". "Por suerte, en aquel momento logramos frenarlo con una movilización masiva que entró en el Parlament", recordó Montoyo, señalando que la protesta de este domingo quiso rememorar simbólicamente aquella marcha "para detener unas privatizaciones que van al alza en muchos puntos de España y que ahora empiezan a extenderse a algunos CUAP y ASSIR".