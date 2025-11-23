Operación contra una red de caza furtiva en la Vall d’Aran: seis cazadores denunciados

Seis cazadores han sido denunciados en la comarca catalana de la Vall d'Aran por caza furtiva y se les ha confiscado las armas, material de caza, un ciervo y tres rebecos. Formaban parte de una organización ilegal dedicada a la caza furtiva y altamente especializada en esta práctica delictiva.

El Conselh Generau d'Aran ha informado de que agentes de su departamento de Medio Ambiente y Agents Rurals de la Generalitat han desarrollado este mes de noviembre diversas operaciones en la Vall d'Aran ante la sospecha de la práctica de caza furtiva altamente especializada.

Investigación

Los seis denunciados, según el Conselh, cazaban con un modus operandi "muy profesional", por lo que la investigación del caso ha sido larga, con complejos seguimientos en la zona alta de la Vall d'Aran para poder documentar la actividad delictiva.

En esa investigación se constató que cazadores locales hacían de guía y facilitaban la logística a otros procedentes de diferentes puntos del España, sobre todo para la caza del rebeco, una pieza, según el Conselh, que constituye "uno de los trofeos cinegéticos más apreciados".

Tras varias semanas de vigilancia, hace unos 20 días se interceptó en la Val de Toran a un cazador local y a otro procedente de Valencia, a los que los agentes vieron abatir un ciervo macho y un rebeco hembra, de la que escondieron la cabeza para poder recuperarla posteriormente y evitarse problemas si sufrían una inspección.

Cazadores locales, de Valencia y de Ciudad Real

Los agentes participantes en el operativo tenían establecido un punto de control, en el que identificaron a los dos cazadores y donde denunciaron al local por cazar un ciervo sin precinto. Al de Valencia lo denunciaron por cazar el rebeco hembra sin autorización.

No obstante, la actitud de ambos, de "determinación y seguridad", evidenció que los dos tenían un alto grado de experiencia en esta práctica ilegal.

La sospecha de los agentes llevó a los agentes, días más tarde, a realizar un nuevo seguimiento, en este caso de dos cazadores locales y otros dos de Ciudad Real, operativo que se desarrolló en Val de Toran y en la zona de Salient, donde se dedicaron a la caza de rebecos.

En la inspección posterior en los vehículos de los cazadores se encontraron dos cabezas de rebecos abatidos ilegalmente. Uno de los animales no tenía el preceptivo precinto y el segundo lo tenía mal colocado.

Este grupo de cazadores, indica el Conselh, hacía años que estaba siendo investigado ante la sospecha de caza ilegal. Se le atribuye, desde 2017, la captura de al menos 21 rebecos y 3 ciervos en la Val d'Aran, que son las cifras que constan oficialmente.

En los dos operativos se confiscaron a los cazadores las armas y otros elementos, como prismáticos y visores térmicos.

El Conselh recuerda que el Tribunal Supremo ha dictado doctrina en el sentido de que la caza furtiva es delito aunque no se llegue a abatir una pieza, solo por el hecho de ejercerla sin autorización.

La normativa vigente establece para las sanciones graves de caza ilegal multas de entre 3.001 y 120.000 euros. Las personas acusadas pueden, además, ser expulsadas temporalmente de la sociedad de caza y perder la licencia durante cinco años.